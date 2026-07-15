Sandoz procède à une série de nominations

Sandoz fait part de la nomination, à compter du 20 août, de Pascal Bouye au poste de président de la fabrication et de l'approvisionnement en génériques, ainsi que de membre du comité exécutif. Il succédera à Glenn Gerecke, qui quittera le comité exécutif pour assumer un nouveau rôle au sein du groupe de santé.

Pascal Bouye a précédemment occupé des postes de direction chez Danone et Mars, où il a dirigé des équipes mondiales au travers de transformations opérationnelles complexes, ce qui "le positionne idéalement pour accroître l'efficacité et la croissance dans le secteur des génériques à fort volume", selon Sandoz.

Par ailleurs, la présidente pour l'Amérique du Nord, Keren Haruvi, assumera la responsabilité mondiale des activités de fusions-acquisitions, en plus de son rôle actuel, à compter du 1er août. Avant de rejoindre Sandoz, elle a été en charge des fusions-acquisitions chez Novartis.

Toujours à compter du 1er août, Simon Goeller, actuellement responsable mondial de la Transformation & Croissance (T&G) et membre de l'équipe de direction élargie, deviendra président de pays pour l'Allemagne, en remplacement de Thomas Weigold, qui assumera un nouveau poste de responsable du cluster Europe centrale.

Le groupe suisse ajoute enfin que Max Juerging, actuellement responsable mondial de la transformation, de l'intégration et de la séparation, dirigera l'équipe T&G à titre intérimaire, dans l'attente du recrutement d'un successeur définitif à Simon Goeller.