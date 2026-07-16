RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 16 juillet

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe visant à acquérir PayPal Holdings Inc PYPL.O au prix de 60,50 dollars par action, dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). - La société de gestion de patrimoine Utmost prévoit une introduction en bourse de 2,5 milliards de livres sterling (3,38 milliards de dollars) de son activité de gestion de patrimoine dès le mois de septembre, la société étant à un stade avancé de préparation de son introduction en bourse.

The Guardian

- La société britannique Thames Water a augmenté le montant de ses primes à 4,1 millions de livres sterling pour ses cadres supérieurs, malgré les avertissements concernant une « incertitude significative » quant à son avenir, alors qu’elle s’efforce de se recapitaliser pour éviter la nationalisation. - Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir rencontré l’année dernière le chef de file de Reform UK, Nigel Farage, pour discuter de la réglementation des cryptomonnaies.

The Telegraph

- Le Pubs Code Adjudicator, l’organisme de surveillance du secteur, a ouvert une enquête sur Stonegate afin de déterminer si l’entreprise fournissait aux nouveaux locataires des informations exactes concernant les réparations éventuelles et les perspectives financières des pubs. - James Watt, cofondateur de BrewDog, a lancé une initiative visant à racheter la société de bière artisanale, quelques mois après que celle-ci a été sauvée de la mise sous administration judiciaire par un producteur américain de cannabis.

Sky News

- La start-up cycliste Tyred, qui compte parmi ses clients la société publique de vélos en libre-service Lime, annoncera jeudi qu’elle a levé 2,5 millions de livres auprès d’un consortium d’investisseurs.

The Independent

- Le promoteur immobilier Barratt Redrow a dévoilé ses projets visant à augmenter les rendements pour ses actionnaires de 400 millions de livres au cours de l'année à venir, alors qu'il subit la pression d'un investisseur activiste.

(1 $ = 0,7395 livre)