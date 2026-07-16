 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Actualités économiques britanniques - 16 juillet
information fournie par Reuters 16/07/2026 à 05:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Voici les principales informations publiées dans les pages économiques des journaux britanniques. Reuters n'a pas vérifié ces informations et ne garantit pas leur exactitude.

The Times

- Stripe et la société de capital-investissement Advent International ont fait une offre conjointe visant à acquérir PayPal Holdings Inc PYPL.O au prix de 60,50 dollars par action, dans le cadre d'une opération qui valoriserait la société de paiement à plus de 53 milliards de dollars (XX,XX milliards d'euros). - La société de gestion de patrimoine Utmost prévoit une introduction en bourse de 2,5 milliards de livres sterling (3,38 milliards de dollars) de son activité de gestion de patrimoine dès le mois de septembre, la société étant à un stade avancé de préparation de son introduction en bourse.

The Guardian

- La société britannique Thames Water a augmenté le montant de ses primes à 4,1 millions de livres sterling pour ses cadres supérieurs, malgré les avertissements concernant une « incertitude significative » quant à son avenir, alors qu’elle s’efforce de se recapitaliser pour éviter la nationalisation. - Le gouverneur de la Banque d’Angleterre, Andrew Bailey, a déclaré qu’il ne regrettait pas d’avoir rencontré l’année dernière le chef de file de Reform UK, Nigel Farage, pour discuter de la réglementation des cryptomonnaies.

The Telegraph

- Le Pubs Code Adjudicator, l’organisme de surveillance du secteur, a ouvert une enquête sur Stonegate afin de déterminer si l’entreprise fournissait aux nouveaux locataires des informations exactes concernant les réparations éventuelles et les perspectives financières des pubs. - James Watt, cofondateur de BrewDog, a lancé une initiative visant à racheter la société de bière artisanale, quelques mois après que celle-ci a été sauvée de la mise sous administration judiciaire par un producteur américain de cannabis.

Sky News

- La start-up cycliste Tyred, qui compte parmi ses clients la société publique de vélos en libre-service Lime, annoncera jeudi qu’elle a levé 2,5 millions de livres auprès d’un consortium d’investisseurs.

The Independent

- Le promoteur immobilier Barratt Redrow a dévoilé ses projets visant à augmenter les rendements pour ses actionnaires de 400 millions de livres au cours de l'année à venir, alors qu'il subit la pression d'un investisseur activiste.

(1 $ = 0,7395 livre)

Cryptoactif
Devises
Fusions / Acquisitions
Sport

Valeurs associées

PAYPAL HOLDINGS
55,5200 USD NASDAQ +17,20%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Top 5 IA du 15/07/2026
    Top 5 IA du 15/07/2026
    information fournie par Libertify 16.07.2026 05:00 

    Au programme ce matin : Amazon, Boeing, Gamestop, NVIDIA, PayPal. Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des ... Lire la suite

  • un ordinateur et google (Crédit: Firmbee.com / Unsplash)
    RÉSUMÉ DE LA PRESSE-Financial Times - 16 juillet
    information fournie par Reuters 16.07.2026 04:18 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Voici les principales informations publiées par le Financial Times. Reuters n'a pas vérifié ... Lire la suite

  • Des navires dans le port émirati de Khor Fakkan, le 14 juillet 2026 ( AFP / - )
    La guerre entre Iran et Etats-Unis continue, Ormuz quasi paralysé
    information fournie par AFP 16.07.2026 02:33 

    Aucun signe d'accalmie entre l'Iran et les Etats-Unis après une semaine de frappes, qui se sont poursuivies mercredi, les deux parties réduisant en pièces le protocole d'accord en recommençant à bloquer le détroit d'Ormuz et les ports iraniens. Les Etats-Unis ont ... Lire la suite

  • le logo de la banque JP Morgan sur son siège (Crédit: / Adobe Stock)
    Le directeur général de JPMorgan, Jamie Dimon, estime que les risques liés à l'IA « Mythos » d'Anthropic constituent un « véritable problème »
    information fournie par Reuters 16.07.2026 02:23 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) Jamie Dimon, directeur général de JPMorgan Chase JPM.N , a déclaré mercredi que les risques ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
84,8 -0,31%
CAC 40
8 382,43 +0,19%
EUR/USD SPOT
1,14635 -0,03%
Or
4 033,48 -0,62%
TOTALENERGIES
70,64 -0,79%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank