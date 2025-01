Sandoz: la feuille de route stratégique est confirmée information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 14:16









(CercleFinance.com) - Sandoz a fait un point mardi sur sa stratégie à l'occasion d'une présentation organisée lors de la conférence annuelle consacrée à la santé de J.P. Morgan, qui se tient actuellement à San Francisco.



L'ancienne filiale de Novartis, qui a pris son indépendance en octobre 2023, a souligné le bien-fondé de son positionnement, rappelant que les génériques et les biosimilaires représentaient aujourd'hui 80% de la consommation de médicaments, pour seulement 30% de leurs coûts totaux.



Avec le vieillissement de la population, l'essor des maladies chroniques et l'arrivée à expiration de nombreux brevets, Sandoz s'attend à ce que son marché progresse en moyenne de 7% par an au cours des 10 années à venir.



Déjà leader sur le marché européen, qui représente aujourd'hui la moitié de son chiffre d'affaires, le laboratoire suisse ambitionne de devenir le numéro un des biosimilaires aux Etats-Unis avec trois lancements prévus Outre-Atlantique cette année.



Il prévoit de commercialiser cette année des versions biosimilaires de Pyzchiva (maladie de Crohn et RCH) et Tyruko (sclérose en plaques) sur le marché américain, de Wyost (cancer des os) et Jubbonti (ostéoporose) aux Etats-Unis et en Europe, et d'Afqlir (maladies rétiniennes) sur le Vieux Continent.



Son portefeuille de médicaments en cours de développement ('pipeline') comporte actuellement 28 molécules.



Avec l'émergence des traitements anti-obésité GLP-1, Sandoz dit également travailler avec son partenaire Pharmathen en vue de commercialiser des médicaments pour la perte de poids aux Etats-Unis, en Europe et dans d'autres marchés.



Suite à ces annonces, l'action Sandoz progressait de 0,7% mardi à la Bourse de Zurich.





Valeurs associées SANDOZ GROUP 38,47 CHF Swiss EBS Stocks -0,47%