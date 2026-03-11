Sandoz émet des obligations et prolonge une facilité RCF
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 08:48
De plus, Sandoz a réussi à prolonger l'échéance de la facilité de crédit renouvelable multi-devises (RCF) de 2 MdsUSD d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2031. Cette facilité reste inutilisée et propose une option de prolongation de l'échéance d'un an supplémentaire.
"L'émission réussie d'obligations et l'échéance prolongée du RCF renforceront encore notre bilan, nous offrant une marge de manoeuvre financière significative pour l'avenir", commente Remco Steenbergen, le CFO du groupe suisse de médicaments génériques et biosimilaires.
Avec ces dernières transactions, le taux d'intérêt annuel de Sandoz sur sa dette brute devrait rester inférieur à 4% et le profil d'échéance de la dette est prolongé jusqu'en 2036, tandis que la société est en voie de prolonger sa maturité moyenne de la dette vers six à sept ans.
Valeurs associées
|63,420 CHF
|Swiss EBS Stocks
|0,00%
A lire aussi
-
Les marchés boursiers européens sont repartis dans le rouge mercredi, après leur rebond de la veille, face à l'incertitude autour de la guerre au Moyen-Orient et de l'évolution du prix des hydrocarbures. Dans les premiers échanges, vers 8H05 GMT, Paris perdait ... Lire la suite
-
Sous une tempête de sable, le visage fatigué, des Afghans passent la frontière à Islam Qala (ouest). Ils quittent l'Iran secoué par une guerre "intense" et reviennent dans un Afghanistan en crise humanitaire où ils ne voient "aucune perspective". "J'ai été forcé ... Lire la suite
-
(Actualisé avec CVC Capital, Legal & General) * Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE: * Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP: * Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA * Le point sur les marchés européens .EUFR Les valeurs à suivre
-
Des compagnies aériennes en Asie-Pacifique, dont Qantas et Air India, ont annoncé avoir relevé leurs prix pour intégrer la flambée des prix du kérosène déclenchée par la guerre au Moyen-Orient, ou se préparent à le faire si la situation perdure. Le groupe Air India ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer