Sandoz émet des obligations et prolonge une facilité RCF
information fournie par Zonebourse 11/03/2026 à 08:48

Sandoz annonce l'émission de deux obligations de 275 MCHF chacune, portant respectivement un coupon de 1,1875% à échéance de six ans et un coupon de 1,55% à échéance de 10 ans, pour ses besoins généraux, y compris le refinancement de la dette arrivant à échéance.

De plus, Sandoz a réussi à prolonger l'échéance de la facilité de crédit renouvelable multi-devises (RCF) de 2 MdsUSD d'un an, soit jusqu'au 31 mars 2031. Cette facilité reste inutilisée et propose une option de prolongation de l'échéance d'un an supplémentaire.

"L'émission réussie d'obligations et l'échéance prolongée du RCF renforceront encore notre bilan, nous offrant une marge de manoeuvre financière significative pour l'avenir", commente Remco Steenbergen, le CFO du groupe suisse de médicaments génériques et biosimilaires.

Avec ces dernières transactions, le taux d'intérêt annuel de Sandoz sur sa dette brute devrait rester inférieur à 4% et le profil d'échéance de la dette est prolongé jusqu'en 2036, tandis que la société est en voie de prolonger sa maturité moyenne de la dette vers six à sept ans.

