Sandisk vise une croissance à deux chiffres jusqu'en 2030 grâce à l'IA

Sandisk prévoit une croissance annuelle de son chiffre d'affaires comprise entre le milieu et le haut de la fourchette des 10% sur ses exercices 2028 à 2030, portée par l'expansion des infrastructures d'intelligence artificielle. Le fabricant de mémoires anticipe une progression comparable de ses volumes de capacités de stockage et vise une marge brute ajustée d'environ 80% sur la période. Ces objectifs ont fait bondir l'action de plus de 15%, après une multiplication par plus de six de sa valeur depuis le début de l'année.

Pour démontrer la durabilité de cette croissance, Sandisk s'appuie sur des engagements de long terme conclus avec huit clients, dont trois hyperscalers américains. Ces accords couvrent environ la moitié de sa production de capacités de stockage pour l'exercice 2027 et les deux tiers pour 2028. Le groupe entend ainsi montrer que la vigueur actuelle de la demande ne constitue pas un simple pic conjoncturel, alors que les investissements dans les centres de données dédiés à l'IA continuent d'augmenter.

Sandisk développe parallèlement sa technologie High Bandwidth Flash (HBF), qui combine la vitesse de la mémoire à large bande passante avec les capacités de stockage de la mémoire flash. La conception de sa première puce HBF est achevée et les premiers échantillons destinés aux équipements d'inférence en IA sont attendus l'année prochaine. Ces ambitions prolongent de solides résultats récents et une prévision de chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieure aux attentes des analystes.