Sandisk prévoit une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 15 % et 20 % jusqu'en 2030

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Sandisk SNDK.O a annoncé jeudi qu'elle prévoyait une croissance de son chiffre d'affaires comprise entre 15 et 20 % pour les exercices 2028 à 2030, soutenue par une forte demande liée au développement rapide des infrastructures d'intelligence artificielle.

La société a précisé que ces prévisions s’inscrivent dans la lignée de la croissance de la capacité de stockage qu’elle produit, un indicateur que le secteur appelle la "croissance en bits".

L'action de la société a progressé de plus de 15 %. Elle a été multipliée par plus de six depuis le début de l'année, s'inscrivant dans le mouvement haussier général des fabricants de puces mémoire, les investisseurs misant sur une demande soutenue liée à l'expansion rapide des infrastructures d'IA.

Voici quelques détails supplémentaires:

* S’exprimant lors de la journée des investisseurs de Sandisk, le directeur financier Luis Visoso a déclaré que la société s’attendait à ce que ses marges brutes ajustées se maintiennent autour de 80 % sur la même période.

* En présentant un cadre pluriannuel lié aux volumes engagés par ses clients, Sandisk cherche à démontrer que sa croissance récente est durable et ne reflète pas un simple pic temporaire de la demande.

* Dans le cadre de son nouveau modèle économique, Sandisk a signé des accords avec huit clients, dont trois hyperscalers américains, couvrant environ la moitié de sa production de stockage pour l’exercice 2027 et les deux tiers pour l’exercice 2028.

* Alper Ilkbahar, directeur technique, a déclaré que Sandisk avait finalisé la conception de sa première puce mémoire — c’est-à-dire la puce de silicium individuelle qui stocke les données — pour sa technologie High Bandwidth Flash, et qu’elle s’efforçait de livrer les premiers échantillons aux clients développant des dispositifs d’inférence IA l’année prochaine.

* HBF est une puce mémoire qui combine la vitesse de la mémoire à large bande passante utilisée avec les processeurs d’IA et la capacité de la mémoire flash, aidant ainsi les centres de données à répondre aux besoins croissants en mémoire liés à l’inférence IA — le traitement intensif des données qui se produit lorsqu’un utilisateur interroge un chatbot.

* Ces perspectives s’appuient sur les résultats financiers de Sandisk publiés la semaine dernière, dans lesquels la société prévoyait également un chiffre d’affaires du premier trimestre supérieur aux estimations des analystes, invoquant la demande croissante de puces mémoire utilisées dans les centres de données d’IA.