Samsung publie au T2 un bénéfice multiplié par dix-neuf, porté par l'IA

Samsung Electronics

005930.KS a fait état jeudi d'un bénéfice d'exploitation multiplié par dix-neuf au deuxième trimestre, alors que la demande solide pour les puces utilisées pour l'intelligence artificielle (IA) a compensé un ralentissement de sa division de téléphonie mobile.

Sur la période avril-juin, le premier fabricant mondial de puces a enregistré un bénéfice d'exploitation de 89.500 milliards de wons (61,98 milliards de dollars), un montant conforme à ses attentes.

Samsung a vu son chiffre d'affaires trimestriel bondir sur un an de 130% à 171.500 milliards de wons.

(Hyunjoo Jin et Joyce Lee; version française Jean Terzian)