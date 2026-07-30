Samsung prévoit que la pénurie de puces se prolongera jusqu'en 2028 et met en avant ses accords d'approvisionnement à long terme

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* La flambée des prix des puces mémoire profite à Samsung mais pénalise sa division téléphonie

* Le bénéfice généré par les puces a été multiplié par plus de 250 pour atteindre 61,7 milliards de dollars

* La division mobile enregistre sa première perte

* Le cours de l'action a grimpé jusqu'à 8%, pour finalement clôturer en baisse de 0,7%

(Ajout des cours de clôture et des commentaires des analystes) par Hyunjoo Jin et Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS a annoncé jeudi une multiplication par plus de 250 de son bénéfice lié aux puces électroniques et a conclu des contrats d'approvisionnement pluriannuels avec de grands opérateurs de centres de données, indiquant qu'il s'attendait à ce que la pénurie mondiale de puces s'aggrave et se prolonge jusqu'en 2028.

Ces perspectives optimistes du plus grand fabricant mondial de puces mémoire n’ont toutefois pas suffi à apaiser les craintes des investisseurs, qui redoutent que les dépenses massives des entreprises technologiques en infrastructures d’IA ne freinent la croissance.

L'action Samsung a clôturé en baisse de 0,7% après avoir progressé jusqu'à 8,4%, même si elle s'est mieux comportée ce jour-là que celle de son concurrent local SK Hynix 000660.KS , qui a clôturé en baisse de 5,6%.

“Le discours sur les puces s’est affaibli. Les investisseurs s’interrogent sur la durée de viabilité de ces marges record”, a déclaré Kim Seok-hwan, analyste de marché chez Mirae Asset Securities, après que la division puces de Samsung a enregistré une marge d’exploitation record de 70%.

Le conglomérat sud-coréen a signé des accords d’approvisionnement avec les cinq plus grandes entreprises mondiales de centres de données et est sur le point de conclure des accords avec cinq autres acteurs majeurs, a-t-il indiqué sans les nommer.

“Presque tous les clients demandent des contrats d’approvisionnement pluriannuels”, a déclaré Jaejune Kim, vice-président exécutif de la division mémoire de Samsung, aux analystes lors d’une conférence téléphonique sur les résultats.

Samsung vise à conclure des contrats couvrant environ les deux tiers de sa production de mémoires à long terme, a précisé M. Kim, emboîtant ainsi le pas à son concurrent , qui s’efforce de réduire son exposition aux cycles d’expansion et de ralentissement.

Ces contrats auront une durée d’au moins cinq ans et prévoient généralement des paiements initiaux ainsi que des prix planchers visant à couvrir le risque lié aux investissements en capital, a précisé M. Kim.

Ces commentaires interviennent après une vague de ventes massives de titres du secteur des semi-conducteurs ces derniers mois, en raison des inquiétudes des investisseurs concernant le coût croissant des infrastructures d’IA et la concurrence chinoise, qui pourraient peser sur les bénéfices.

Meta Platforms META.O a enregistré mercredi une baisse de 91% de son flux de trésorerie disponible au deuxième trimestre, après qu’Alphabet GOOGL.O a annoncé la semaine dernière son premier trimestre avec un flux de trésorerie négatif.

UNE HAUSSE DES BÉNÉFICES MULTIPLIÉE PAR 250

La division semi-conducteurs de Samsung a enregistré un bénéfice d’exploitation de 89,2 mille milliards de wons (61,7 milliards de dollars) au deuxième trimestre, soit plus de 250 fois plus qu’un an auparavant. Le bénéfice d’exploitation du groupe s’est élevé à 89,5 mille milliards de wons, conformément à ses prévisions antérieures.

Le chiffre d’affaires global a progressé de 130% pour atteindre 171,5 mille milliards de wons.

Cependant, la flambée des prix des puces a pesé sur la division mobile de Samsung, qui a enregistré son premier trimestre dans le rouge avec une perte de 700 milliards de wons.

“Les puces qui enrichissent une partie de Samsung nuisent désormais à l’autre, exposant davantage que jamais le groupe aux fluctuations des prix de la mémoire et à la pérennité de la demande des hyperscalers”, a déclaré Josh Gilbert, analyste chez eToro.

Le bénéfice trimestriel de Samsung a dépassé le total de ses bénéfices des trois dernières années, contribuant à porter la trésorerie nette à 167 mille milliards de wons à la fin du mois de juin et alimentant les attentes d’une augmentation des rendements pour les actionnaires. Son action a chuté de près de 40% au cours du dernier mois, mais affiche tout de même une hausse de 72% depuis le début de l’année.

Le directeur financier, Park Soon-cheol, a déclaré que Samsung menait “des discussions actives” concernant des dividendes exceptionnels et d’autres aspects de son programme de redistribution aux actionnaires pour cette année.

“Nous restons pleinement déterminés à mener à bien ce programme comme promis et nous ferons le point très prochainement”, a-t-il ajouté.

“Bien que la direction ait fait quelques commentaires positifs sur les rendements pour les actionnaires et les perspectives de la demande, il semble qu’en raison de la forte volatilité, les investisseurs fuient le marché”, a déclaré Sanjeev Rana, directeur de la recherche chez CLSA Securities Korea.

RETOURNEMENT DE SITUATION SENSATIONNEL

Ces résultats marquent un revirement pour Samsung, qui gagne du terrain sur SK Hynix dans la fourniture de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) utilisées dans les processeurs d’IA.

Samsung, qui compte parmi ses clients HBM des sociétés telles que Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices AMD.O , prévoit que son chiffre d’affaires lié à la technologie HBM4 va plus que tripler au troisième trimestre. L’entreprise a indiqué que cela lui permettrait d’aligner sa part de marché HBM sur celle de ses puces de mémoire vive dynamique (DRAM) au cours du second semestre.

La société a également indiqué que son activité de fonderie, qui est en concurrence avec TSMC 2330.TW et Intel INTC.O , devrait connaître un redressement “dans un avenir proche”, grâce à la hausse des taux d’utilisation des usines et des prix des puces.

Elle a précisé qu’elle était en bonne voie pour mettre en service cette année son usine de fabrication de Taylor, dans l’État américain du Texas, et qu’elle comptait lancer la construction d’une deuxième usine qui pourrait entrer en production de masse en 2030.

SK Hynix a publié mercredi des résultats trimestriels exceptionnels , qui n’ont toutefois pas répondu aux attentes des investisseurs. La société a annoncé son intention d’augmenter ses dépenses d’investissement d’environ 50% cette année afin de répondre à la demande en matière d’intelligence artificielle.

La société a émis des certificats de dépôt américains (ADR) et a fait son entrée sur le marché américain ce mois-ci. Samsung n’envisage pas de suivre cet exemple, a déclaré M. Park.

Samsung n’a guère besoin de lever des fonds compte tenu de la génération stable de trésorerie issue de son portefeuille d’activités diversifié, a ajouté M. Park.

(1 $ = 1.446,2700 wons)