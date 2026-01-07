Samsung prévoit de tripler son bénéfice d'exploitation au quatrième trimestre pour atteindre un niveau record en raison de la pénurie de puces électroniques

Samsung Electronics 005930.KS a prévu jeudi de multiplier par trois son bénéfice d'exploitation du quatrième trimestre par rapport à l'année précédente pour atteindre un niveau record, alors que l'insuffisance de l'offre et l'augmentation de la demande liée à l'intelligence artificielle ont fait grimper les prix des puces mémoires conventionnelles.

Le plus grand fabricant de puces mémoire au monde a estimé un bénéfice d'exploitation de 20 billions de wons (13,82 milliards de dollars) pour la période octobre-décembre, dépassant une estimation de 18 billions de wons de la LSEG SmartEstimate, selon un dépôt réglementaire.

Le bénéfice d'exploitation est un nouveau record trimestriel, dépassant son précédent record de 17,6 billions de wons au troisième trimestre de 2018.

La société s'attend à ce que les revenus augmentent de 23% pour atteindre un record de 93 billions de wons par rapport à l'année précédente.

Samsung prévoit de publier des résultats détaillés, y compris une ventilation des bénéfices pour chacune de ses divisions commerciales, le 29 janvier.

(1 $ = 1 446,9800 wons)