Samsung nomme TM Roh au poste de codirecteur général
information fournie par Reuters 21/11/2025 à 02:07

Samsung Electronics

005930.KS a annoncé vendredi avoir nommé TM Roh, directeur de sa division mobile, comme codirecteur général et directeur de la division dénommée "Device Experience".

Cette nomination au poste de codirecteur général intervient après le décès de Han Jong-hee, qui a succombé à un arrêt cardiaque au mois de mars.

TM Roh occupe le poste de directeur par intérim de la division "Consumer" de Samsung depuis le mois d'avril.

(Heekyong Yang et Jack Kim; version française Camille Raynaud)

