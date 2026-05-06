Samsung franchit la barre des $1.000 mds de capitalisation boursière

La capitalisation boursière du fabricant de puces Samsung Electronics 005930.KS a franchi mercredi pour la première fois la barre des 1.000 milliards de dollars, faisant du groupe sud-coréen le deuxième du continent asiatique, après TSMC 2330.TW , à atteindre ce cap.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire a vu sa valeur boursière atteindre 1.500.000 milliards de wons (1.030 milliards de dollars) en début de séance à la Bourse de Séoul, dans le sillage du bond des actions liées à l'intelligence artificielle (IA) à Wall Street la veille.

Samsung devient ainsi la deuxième entreprise asiatique, après Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), à franchir cette barre, et fait partie des quatre seules entreprises asiatiques dont la valorisation dépasse les 500 milliards de dollars, aux côtés de TSMC, SK Hynix et Tencent 0700.HK .

La capitalisation boursière de Samsung devance désormais celle du conglomérat américain Berkshire Hathaway BRKa.N et se rapproche de celle du géant de la distribution Walmart WMT.O .

L'action du géant sud-coréen a clôturé en hausse de 14,4% mercredi, ce qui a permis à l'indice de référence de la Bourse de Séoul, le Kospi, de grimper de 6,5% pour dépasser les 7.000 points pour la première fois.

Ce rallye montre à quel point la demande mondiale en équipements d'IA est devenue le principal moteur des marchés d'actions, ce qui fait de l'indice sud-coréen, fortement axé sur le secteur technologique, l'un des les plus performants au monde.

SK Hynix 000660.KS , important fournisseur d'Apple et numéro deux mondial des mémoires, a de son côté bondi de 10,6%. Avec Samsung, ces deux groupes représentent 44% de la valeur totale du Kospi.

Le S&P 500 et le Nasdaq ont clôturé à des niveaux records mardi, portés par Intel INTC.O et d'autres titres liés à l'IA, alors que le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran tenait et que les investisseurs se concentraient sur les solides résultats trimestriels du secteur.

L'action Advanced Micro Devices AMD.O grimpe par ailleurs d'environ 12% dans les échanges d'après-Bourse à New York après avoir publié des prévisions de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre supérieures aux attentes.

(Heejin Kim, Hyunjoo Jin et Jihoon Lee, version française Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)