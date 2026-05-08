Allemagne: Hausse surprise des exportations en mars

Vues du port de Hambourg
Les exportations allemandes ont, contre toute attente, augmenté en mars, de 0,5% par rapport au mois précédent, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi.
Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur un recul de 1,7% des exportations, après une hausse de 3,6% en février.
Les importations ont, quant à elles, augmenté de 5,1% sur un mois en mars, après +4,9% le mois précédent (chiffre révisé de +4,7%) et un consensus à +0,8%.
(Rédigé par Etienne Breban)
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