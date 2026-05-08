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Allemagne: Hausse surprise des exportations en mars
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 08:21

Vues du port de Hambourg

Vues du port de Hambourg

‌Les exportations allemandes ​ont, contre toute attente, augmenté en ​mars, de 0,5% par ​rapport au ⁠mois précédent, selon ‌les données de l'Office fédéral ​de ‌la statistique publiées ⁠vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient ⁠sur ‌un recul de ⁠1,7% des ‌exportations, après ⁠une hausse de 3,6% ⁠en ‌février.

Les importations ont, ​quant ‌à elles, augmenté de 5,1% sur ​un mois en ⁠mars, après +4,9% le mois précédent (chiffre révisé de +4,7%) et un consensus à +0,8%.

(Rédigé par Etienne ​Breban)

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1 commentaire

  • 08:56

    ils jouent avec les chiffres .. mais dans le fond , c'est la continuité ..les Allemands vont devoir se résigner ! accepteront ils encore , après toutes les résignations qu'ils ont fait depuis la réunification ?? le peuple Allemand , ne parle pas de la meme façon que les membres de leur gouvernement ....les prochaines élections donneront le ton ....

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