Samsung et SK Hynix en baisse en raison des inquiétudes liées au financement de Nvidia et de la concurrence chinoise

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Heekyong Yang

Les valeurs sud-coréennes du secteur des semi-conducteurs ont chuté mardi, Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix 000660.KS enregistrant respectivement des baisses allant jusqu’à 9,5% et 10,9%, les investisseurs se débarrassant de leurs positions liées à l’IA face aux inquiétudes croissantes concernant les risques de financement liés aux dépenses d’infrastructure dans ce domaine et à l’intensification de la concurrence chinoise.

Les actions de SK Hynix cotées aux États-Unis avaient déjà chuté pendant la nuit, clôturant à 143,02 dollars, soit un niveau inférieur à leur prix d'introduction en bourse de 149 dollars. L’indice de référence KOSPI .KS11 affichait une baisse de 7,3% à 00h32 GMT.

Cette vague de ventes à l’échelle du secteur fait suite à plusieurs événements qui ont ravivé les doutes quant à la pérennité de la reprise du marché des semi-conducteurs tirée par l’IA.

SK Hynix, l'un des principaux fournisseurs de puces de mémoire à bande passante élevée (HBM) destinées à Nvidia NVDA.O , a été l'un des principaux bénéficiaires de l'essor des dépenses liées à l'IA, ce qui rend ses actions particulièrement sensibles aux changements de sentiment des investisseurs à l'égard du secteur.

Selon les analystes, cette vague de ventes reflète à la fois les inquiétudes concernant le financement des infrastructures d’IA, les avancées technologiques de la Chine et la concurrence croissante des entreprises chinoises.

Un article du Wall Street Journal indiquant que Nvidia pourrait apporter un soutien financier d’environ 250 milliards de dollars à un projet de centre de données d’OpenAI a fait chuter l’action Nvidia de près de 5%, les investisseurs s’interrogeant sur la mesure dans laquelle le leader des puces d’IA pourrait financer ses propres clients.

Par ailleurs, les investisseurs ont été déstabilisés par des informations faisant état des progrès de la Chine dans le développement d’outils de lithographie à ultraviolets profonds (DUV) de fabrication nationale, une avancée potentielle vers la réduction de la dépendance du pays vis-à-vis des équipements de semi-conducteurs occidentaux, malgré les restrictions américaines sur l’accès de la Chine aux technologies de puces importées.

Ajoutant à cette prudence, la popularité croissante des modèles d’IA open source chinois à bas coût, tels que Kimi K3, a soulevé des questions quant à la possibilité que les futures charges de travail en IA s’avèrent moins intensives que prévu initialement — ce qui signifierait une moindre demande en puces d’IA avancées et en mémoire HBM.

Par ailleurs, les débuts boursiers remarquables du fabricant chinois de puces mémoire CXMT 688825.SS ont alimenté les craintes d’une intensification de la concurrence dans le secteur mondial de la mémoire.

Cette introduction en bourse fait suite à des informations selon lesquelles Apple aurait fait pression sur l’administration Trump pour obtenir l’autorisation d’utiliser des puces fabriquées en Chine dans certains de ses produits, ce qui a encore davantage inquiété les investisseurs déjà préoccupés par les capacités technologiques croissantes de la Chine.