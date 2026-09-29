 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Samsung et ses filiales s'engagent à investir 1 milliard de dollars dans le développement d'Helix Digital AI, une entreprise soutenue par KKR
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 03:19

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Samsung au point 4)

Helix Digital, une société américaine spécialisée dans les infrastructures d'IA et soutenue par KKR, a déclaré mardi que Samsung et ses filiales s'étaient engagés à investir un total d'un milliard de dollars pour soutenir l'expansion mondiale de ses infrastructures d'IA.

Samsung Electronics 005930.KS investira 500 millions de dollars, tandis que Samsung C&T 028260.KS , Samsung SDS

018260.KS , Samsung SDI 006400.KS , Samsung Life Insurance

032830.KS et Samsung Fire & Marine Insurance 000810.KS apporteront les 500 millions de dollars restants.

Voici quelques détails:

* Helix a déclaré que cet engagement s’ajoute aux plus de 10 milliards de dollars de capitaux déjà alloués à sa stratégie.

* La société investit dans des infrastructures favorisant l'IA, les met en œuvre et les gère, notamment des centres de données hyperscale, des installations de production et de transport d'électricité, ainsi que des actifs liés à la fibre optique et à la connectivité.

* Helix a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser la technologie de Nvidia NVDA.O , la technologie de Samsung ainsi que les capacités de stockage d’énergie de Samsung pour accélérer le développement et la mise en place d’infrastructures d’IA.

* Dans un communiqué séparé, Samsung a déclaré que cet investissement contribuerait à accélérer le déploiement mondial de centres de données dédiés à l’IA par l’intermédiaire d’Helix, tout en créant des opportunités de collaboration entre les filiales de Samsung participantes.

* Helix a précisé que ses investisseurs principaux comprenaient KKR, la Kuwait Investment Authority, Nvidia et d’autres.

Valeurs associées

KKR & CO
93,230 USD NYSE -3,55%
NVIDIA
228,8600 USD NASDAQ +1,68%
SAMSUNG ELECTRONICS
140,0000 USD OTCBB +114,69%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
106,52 +0,42%
Or
4 134,55 +0,47%
CAC 40
8 078,48 0,00%
HAFFNER ENERGY
0,864 +12,21%
TOTALENERGIES
80 +0,01%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank