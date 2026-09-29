Samsung et ses filiales s'engagent à investir 1 milliard de dollars dans le développement d'Helix Digital AI, une entreprise soutenue par KKR

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la déclaration de Samsung au point 4)

Helix Digital, une société américaine spécialisée dans les infrastructures d'IA et soutenue par KKR, a déclaré mardi que Samsung et ses filiales s'étaient engagés à investir un total d'un milliard de dollars pour soutenir l'expansion mondiale de ses infrastructures d'IA.

Samsung Electronics 005930.KS investira 500 millions de dollars, tandis que Samsung C&T 028260.KS , Samsung SDS

018260.KS , Samsung SDI 006400.KS , Samsung Life Insurance

032830.KS et Samsung Fire & Marine Insurance 000810.KS apporteront les 500 millions de dollars restants.

Voici quelques détails:

* Helix a déclaré que cet engagement s’ajoute aux plus de 10 milliards de dollars de capitaux déjà alloués à sa stratégie.

* La société investit dans des infrastructures favorisant l'IA, les met en œuvre et les gère, notamment des centres de données hyperscale, des installations de production et de transport d'électricité, ainsi que des actifs liés à la fibre optique et à la connectivité.

* Helix a indiqué qu’elle prévoyait d’utiliser la technologie de Nvidia NVDA.O , la technologie de Samsung ainsi que les capacités de stockage d’énergie de Samsung pour accélérer le développement et la mise en place d’infrastructures d’IA.

* Dans un communiqué séparé, Samsung a déclaré que cet investissement contribuerait à accélérer le déploiement mondial de centres de données dédiés à l’IA par l’intermédiaire d’Helix, tout en créant des opportunités de collaboration entre les filiales de Samsung participantes.

* Helix a précisé que ses investisseurs principaux comprenaient KKR, la Kuwait Investment Authority, Nvidia et d’autres.