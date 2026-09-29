Malouines: nouvelle route maritime avec le Chili sur fond d'inquiétudes en Argentine

Vue sur le quai Mardones, de la ville portuaire de Punta Arenas, au Chili, le 28 septembre 2026 ( AFP / Claudio MONGE )

Des entrepreneurs des Malouines sont arrivés lundi à Punta Arenas, dans le sud du Chili, pour relancer une route maritime entre cette ville et l'archipel, au moment où l'Argentine cherche à freiner un projet pétrolier dans ce territoire disputé, a constaté l'AFP.

Le gouvernement argentin craint que le Chili n'apporte une assistance logistique aux Malouines pour le développement du méga-projet pétrolier Sea Lion, dont les premiers forages sont prévus l'année prochaine dans l'Atlantique Sud, près de l'archipel administré par le Royaume-Uni et revendiqué par l'Argentine.

Le président argentin Javier Milei a donné lundi un délai de deux semaines au gouvernement britannique pour freiner le projet. "Si, d'ici deux semaines, le Royaume-Uni ne freine pas cette exploitation illégitime, nous saisirons le Tribunal international du droit de la mer", a-t-il averti.

Louise Ellis, directrice adjointe du développement économique des Malouines, a déclaré à l'AFP à Punta Arenas que la nouvelle ligne maritime, qui sera lancée d'ici décembre, "n'a absolument aucun lien" avec le transport de cargaisons critiques pour le développement du projet Sea Lion.

"Ce projet (de nouvelle route, ndlr) a commencé avant (Sea Lion) et a toujours été lié à ce dont les îles Malouines et nos communautés ont besoin", a-t-elle expliqué.

Elle a précisé que l'archipel, qui compte 3.600 habitants, importerait principalement des matériaux de construction et des produits frais.

Le navire, qui effectuerait une rotation par mois, aurait une capacité de 2.600 mètres cubes. Cette liaison, interrompue dans les années 2000 car jugée non viable, reliera les Malouines au Chili, distant de 900 km. Elle s'ajoutera à celle qui relie actuellement l'archipel à Montevideo, à environ 2.000 km.

Il y a quelques semaines, le ministre argentin des Affaires étrangères, Pablo Quirno, avait évoqué "l'assistance logistique" que le Chili pourrait apporter aux Malouines pour l'exploitation "d'hydrocarbures et de la pêche". "Nous ne voulons pas que cela se fasse et ils sont en principe d'accord avec nous", avait-il déclaré.

Le président chilien José Antonio Kast, allié de M. Milei, a évité de se prononcer sur les tensions croissantes entre l'Argentine et le Royaume-Uni.

Situées à 600 km de l'Argentine, les Malouines ont été le théâtre d'une brève guerre en 1982 qui a fait 649 morts argentins et 255 britanniques en 74 jours.