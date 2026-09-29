Taïwan affirme être en pourparlers permanents avec les États-Unis au sujet de ventes d'armes

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Taïwan mène des discussions continues avec les États-Unis au sujet des ventes d'armes et a reçu des assurances, depuis le sommet de Washington entre les dirigeants américains et chinois, que la politique américaine à l'égard de Taïwan n'avait pas changé, a déclaré mardi le ministre de la Défense.

Les États-Unis sont le principal soutien international et fournisseur d’armes de Taïwan, revendiqué par la Chine, malgré l’absence de relations diplomatiques officielles.

La Chine a demandé à plusieurs reprises que cessent les ventes d’armes à Taïwan et, en mai, à l’issue d’un voyage à Pékin, le président américain Donald Trump avait déclaré qu’il maintenait en suspens un nouveau programme d’une valeur d’environ 14 milliards de dollars.

Toutefois, après avoir rencontré le président Xi Jinping à Washington la semaine dernière, M. Trump s’est contenté de déclarer que le dirigeant chinois comprenait sa position sur Taïwan.

S’adressant aux journalistes au Parlement à Taipei, le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, a déclaré qu’à la suite du sommet de Washington, le gouvernement avait « reçu à plusieurs reprises des explications de la part des États-Unis indiquant que leur politique à l’égard de Taïwan n’avait pas changé ».

« En ce qui concerne les dossiers de ventes d’armement en cours, nous sommes également en discussions permanentes avec la partie américaine. Chaque dossier nécessite une coopération concrète. À ma connaissance, nous n’avons reçu aucune notification de changement à ce jour », a-t-il ajouté.

Taïwan a déjà un arriéré d'armes commandées précédemment qui n'ont pas encore été livrées.

L’un des principaux retards concerne une commande de 2019 portant sur 66 chasseurs F-16V de Lockheed Martin LMT.N , équipés d’une avionique, d’armements et de systèmes radar plus avancés afin de mieux faire face à l’armée de l’air chinoise, notamment à ses chasseurs furtifs J-20.

Les médias taïwanais ont rapporté que les deux premiers F-16V se trouvent actuellement à Hawaï, où ils attendent leur vol de livraison.

M. Koo a refusé de commenter le calendrier de livraison, se contentant d’indiquer que l’avancement de la production avait atteint un stade permettant la livraison, tout en ajoutant que des « mesures de compensation » étaient prévues compte tenu du retard.

« Nous continuerons à coordonner nos efforts avec la partie américaine » concernant ces livraisons, a-t-il déclaré.

Lockheed Martin n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Les États-Unis sont tenus, en vertu de la loi de 1979 sur les relations avec Taïwan (Taiwan Relations Act), de fournir à Taïwan les moyens de se défendre.

Le gouvernement taïwanais, élu démocratiquement, rejette les revendications de souveraineté de Pékin.