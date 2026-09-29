A Liverpool, le Labour retrouve confiance derrière Andy Burnham

Le Premier ministre britannique Andy Burnham participe à la deuxième journée du congrès annuel du Parti travailliste à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 28 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

Le Premier ministre britannique Andy Burnham va dévoiler mardi son plan pour "redresser le Royaume-Uni" lors de son discours devant des militants travaillistes au moral regonflé au congrès annuel de leur parti à Liverpool.

Arrivé au pouvoir en juillet après un quasi plébiscite des députés du Labour, Andy Burnham a insufflé un nouvel élan au Labour en succédant à son prédécesseur Keir Starmer devenu très impopulaire.

Dans son discours, attendu à 14H00 (13H00 GMT), le chef du gouvernement, qui a présidé lundi une réunion de crise après une tentative d'attaque contre une base militaire en Angleterre, doit présenter "un projet pour le pays plus consistant que tout ce qui a été proposé aux citoyens depuis une génération", selon des extraits diffusés par le Labour.

"Je suis conscient que les gens ne seront pas d'accord avec tous les aspects (de ce projet), mais je crois que cela peut redresser le Royaume-Uni", doit-il encore dire.

Le Premier ministre britannique Andy Burnham se fraie un chemin à travers la foule lors de la deuxième journée du congrès annuel du Parti travailliste à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 28 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

Selon un communiqué, le Premier ministre évoquera "les sujets difficiles qui ont été ignorés trop longtemps" par les gouvernements précédents.

Parmi ses priorités: la réforme de l'aide sociale, la lutte contre le chômage des jeunes et "la nécessité d'un plus fort contrôle public sur l'énergie, l'eau et le logement".

Autant de chantiers qui nécessiteront des réformes d'une toute autre ampleur que les mesures de pouvoir d'achat qu'il a déjà annoncées depuis son arrivée à Downing Street, face aux répercussions des guerres en Ukraine et au Moyen-Orient.

En attendant, Andy Burnham a déjà remporté une bataille: redonner de l'optimisme aux militants du Labour, après la cuisante défaite aux élections locales du printemps, qui avait précipité la chute de Keir Starmer.

"L'épreuve du concret"

"L'ambiance est plus positive. Nous avons maintenant un chef derrière qui nous pouvons nous regrouper. L'an dernier, on prévoyait le pire, et le pire est arrivé aux élections locales", témoigne à l'AFP Lynne Troughton, 77 ans, qui a perdu son siège d'élue locale en mai.

Selon elle, Andy Burnham, redevenu député en juillet après avoir été maire du Grand Manchester pendant neuf ans, "a identifié les problèmes qui inquiètent les gens et a commencé à agir", même s'il est "très tôt" pour constater des résultats tangibles, ajoute-t-elle.

Emma Bean, militante londonienne de 34 ans, attend désormais du Premier ministre qu'il "développe une vision claire pour le Royaume-Uni", alors que le Labour a choisi comme slogan de ce congrès "Retrouver l'espoir".

Pour le député Alistair Strathern, qui participait à un débat sur les attentes des électeurs, Andy Burnham a réussi à "nouer ce lien indispensable avec les citoyens", en montrant qu'il "comprend leurs souffrances ainsi que les problèmes qu'ils attendent de voir résolus".

Dans les multiples panels qui se tiennent durant le congrès, militants, sondeurs, députés et acteurs économiques débattent des ambitions déjà tracées par le Premier ministre sur la décentralisation, la réindustrialisation, la jeunesse ou encore la volonté de rapprochement avec l'Union européenne.

Le ministre des Finances , John Healey, prononce un discours lors de la deuxième journée du congrès annuel du Parti travailliste à Liverpool, dans le nord-ouest de l'Angleterre, le 28 septembre 2026 ( AFP / Oli SCARFF )

Mais les marges de manœuvre du gouvernement sont étroites, dans un contexte budgétaire contraint, alors que le ministre des Finances John Healey a réitéré lundi dans son discours l'engagement de maintenir le sérieux du précédent gouvernement en la matière.

D'autant qu'il doit également trouver les moyens de financer la hausse du budget de la défense.

Andy Burnham doit d'ailleurs prévenir que "l'espoir naît de l'honnêteté, et du fait de dire les choses que les responsables politiques évitent généralement de dire", laissant entendre qu'il aura des choix difficiles à faire.

Pour Luke Tryl, du cercle de réflexion More in Common, le discours du Premier ministre a jusqu'ici "trouvé un écho, mais le risque c'est que cette volonté ne débouche sur rien de tangible". Il doit commencer à montrer qu'il peut "passer l'épreuve du concret", prévient-il.