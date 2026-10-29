Samsung enregistre un bénéfice record au T3

Le logo de Samsung Electronics à Séoul

‌Samsung Electronics a annoncé ​jeudi que son bénéfice d'exploitation avait été multiplié par près ​de neuf au troisième trimestre, atteignant ​un niveau record, ⁠grâce à la forte ‌demande de puces d'intelligence artificielle (IA).

Le premier fabricant mondial de ​puces ‌a annoncé un bénéfice ⁠d'exploitation de 107.400 milliards de wons (72.15 milliards d'euros) pour ⁠la période ‌juillet-septembre, contre 12.200 milliards ⁠de wons un an ‌plus tôt.

Le chiffre ⁠d'affaires de la division semi-conducteurs ⁠a été ‌multiplié par 15 sur un ​an, ‌atteignant 106.500 milliards de wons.

Le groupe a déclaré ​qu'il paierait 30.000 milliards de wons en ⁠dividendes au titre du troisième trimestre, qui s'est terminé en septembre, en ligne avec les attentes.

(Hyunjoo Jin; version française ​Camille Raynaud)