Samsung Electronics s'apprête à faire face à une grève de grande ampleur jeudi après l'échec des négociations avec le syndicat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le syndicat prévoit de lancer une grève de 18 jours à partir de jeudi

* Le gouvernement a menacé de recourir à une ordonnance d'arbitrage d'urgence pour retarder la grève

* Le conflit porte sur le versement des primes et le mécontentement face à l'écart salarial avec SK Hynix

* Pour en savoir plus sur ce conflit, veuillez cliquer ici

(Cet article détaille les négociations, les commentaires des investisseurs et l'impact potentiel sur l'économie) par Heekyong Yang, Hyunjoo Jin et Jack Kim

Le syndicat de Samsung Electronics 005930.KS prévoit que 48 000 travailleurs se mettront en grève jeudi après l'échec des efforts visant à conclure un accord sur le versement des primes, menaçant la santé de l'économie sud-coréenne et affectant l'approvisionnement mondial en semi-conducteurs.

S'inclinant et retenant ses larmes, le dirigeant syndical Choi Seung-ho a déclaré que le syndicat avait accepté la proposition finale présentée par un médiateur du gouvernement, mais que la grève de 18 jours aurait lieu car la direction n'avait pas cédé sur un dernier point d'achoppement.

"Je tiens à présenter mes excuses au public de ne pas avoir pu aboutir à un résultat satisfaisant malgré toutes les concessions que nous avons faites", a-t-il déclaré.

"Nous ne cesserons pas nos efforts pour parvenir à un accord, même pendant la grève."

Samsung Electronics a déclaré dans un communiqué que le syndicat avait insisté sur des "revendications inacceptables", notamment concernant le montant des primes pour les divisions déficitaires.

"La raison pour laquelle un accord n'a pas pu être conclu

... est que le fait d'accepter les exigences excessives du syndicat porterait atteinte aux principes fondamentaux de la gestion de l'entreprise", a déclaré la société.

Mercredi après-midi, l'action Samsung reculait de 1,6% et affichait une baisse de 4,5% sur la semaine écoulée. Certains investisseurs ont déclaré être davantage préoccupés par la perspective d'une hausse permanente des coûts de main-d'œuvre que par les coûts ponctuels liés à la grève.

ARBITRAGE D'URGENCE OU PAS?

L'attention se portera désormais sur la question de savoir si le gouvernement va intervenir et ordonner un arbitrage d'urgence, comme il avait laissé entendre ce week-end, invoquant les dommages potentiels que la grève pourrait causer à l'économie.

Samsung représente près d'un quart des exportations sud-coréennes et est également le plus grand fabricant mondial de puces mémoire; les perturbations de la production pourraient donc alimenter davantage la hausse des prix à un moment où le boom de l'IA a provoqué des pénuries.

Une ordonnance d'arbitrage d'urgence, rarement utilisée, empêcherait la grève de se poursuivre pendant 30 jours, le temps que le gouvernement facilite les négociations.

Mais un responsable du gouvernement sud-coréen a déclaré mercredi qu'il était prématuré de parler d'arbitrage d'urgence et qu'il restait encore du temps pour le dialogue.

Le commissaire sud-coréen au travail, Park Soo-keun, qui a joué le rôle de médiateur, a déclaré que le gouvernement était disposé à relancer le processus de médiation "à tout moment", tandis que la Maison Bleue (le palais présidentiel) a exhorté les deux parties à mettre fin au conflit.

Dans le pire des cas, la grève pourrait réduire de 0,5 point de pourcentage la croissance prévue de 2,0% de l'économie sud-coréenne cette année, selon un responsable de la banque centrale du pays, qui a souhaité rester anonyme.

Les 48 000 employés qui prévoient de faire grève, dont la majorité appartient aux divisions puces électroniques du conglomérat, représentent 38% des effectifs nationaux de Samsung.

FRUSTRÉS PAR L'ÉCART SALARIAL AVEC SK HYNIX

Le syndicat avait exigé que Samsung supprime le plafond des primes, fixé à 50% des salaires annuels, alloue 15% du bénéfice d'exploitation annuel aux primes et que ces changements soient officialisés pour une durée supérieure à un an.

Samsung reste l'un des employeurs les plus prisés de Corée, mais les employés sont furieux de l'écart salarial avec leur concurrent plus modeste SK Hynix 000660.KS , qui a pris la tête de la fourniture de mémoires à large bande passante pour les puces d'IA de Nvidia NVDA.O .

Le syndicat de Samsung affirme que les employés de SK Hynix ont reçu l'année dernière des primes plus de trois fois supérieures à celles des employés de Samsung, ce qui a entraîné un exode des employés de Samsung vers SK Hynix et une forte augmentation du nombre d'adhérents au syndicat.

Gary Tan, gestionnaire de portefeuille chez Allspring Global Investments, a déclaré que l'impact sur les chaînes d'approvisionnement devrait rester limité à moins que la grève ne se prolonge.

"L'effet le plus important concerne le sentiment du marché et la structure des prix à long terme du secteur de la mémoire, ce qui renforce les pressions sur les coûts", a déclaré M. Tan, dont le fonds détient des actions Samsung.

Un tribunal a partiellement accédé lundi à la demande d’injonction de Samsung, statuant que les effectifs essentiels devaient être maintenus dans certaines usines de production afin d’éviter que les matériaux et les installations de production ne soient endommagés pendant toute action syndicale. Samsung a informé le syndicat que cela nécessiterait la présence de 7 087 travailleurs.