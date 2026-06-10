Samsung Electronics investit 175 millions de dollars pour devenir le principal actionnaire d'une société américaine spécialisée dans la génétique

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la déclaration de Samsung Electronics aux paragraphes 3, 7 à 9)

La société privée Element Biosciences a annoncé mardi avoir levé des fonds, dont 175 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars auprès de son investisseur de longue date Samsung Electronics 005930.KS , afin de développer la commercialisation de ses produits de tests génétiques et de recherche.

La société basée à San Diego n'a pas divulgué le montant total de ce tour de table de série E, dont le montant a été revu à la hausse, ni sa valorisation. Elle n'a pas non plus nommé les autres investisseurs.

Samsung a déclaré dans un communiqué que cet investissement ferait de lui le principal actionnaire d'Element et renforcerait la coopération stratégique entre les deux entreprises.

Element a déclaré que ce financement soutiendrait la commercialisation de ses produits de séquençage, tels que AVITI et VITARI, ainsi que les lancements prochains d'AVITI Dx et d'AVITI24.

Le système de séquençage AVITI est un équipement de séquençage génétique de paillasse qui décode l'ADN et l'ARN pour des applications telles que la recherche médicale, la détection de maladies et le développement de médicaments.

Sur le marché du séquençage génétique, Illumina ILMN.O reste l'acteur dominant, tandis que Roche ROGC.S a étendu sa présence grâce à des partenariats et des investissements dans le séquençage de nouvelle génération et le diagnostic moléculaire.

Samsung a déclaré qu'elle prévoyait de combiner les technologies de séquençage de l'ADN et d'analyse multi-omique d'Element avec ses capacités en matière d'IA, de dispositifs médicaux et de santé numérique afin de saisir de nouvelles opportunités commerciales, notamment dans le domaine du diagnostic génétique de nouvelle génération.

“L'expertise de Samsung Electronics en matière d'IA, de dispositifs médicaux et de santé numérique, combinée à la technologie innovante d'analyse génomique d'Element, créera des synergies pour l'avenir de la médecine personnalisée”, a déclaré TM Roh, codirecteur général de Samsung, dans un communiqué.

Il a ajouté que Samsung continuerait à investir dans un large éventail de domaines, allant des dispositifs médicaux de précision aux technologies de santé numérique.

Element a indiqué que ce financement contribuerait également à étendre sa présence internationale et à soutenir le développement de futurs produits destinés à la recherche, au développement de médicaments et aux applications diagnostiques.

Ce financement est soumis à l'approbation des autorités réglementaires.

Ce nouveau financement fait suite à la levée de fonds de série D de 277 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars annoncée par Element en juillet 2024.