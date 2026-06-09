Samsung Electronics investit 175 millions de dollars dans le tour de table de série E d'Element Biosciences

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La société privée Element Biosciences a annoncé mardi avoir levé des fonds dans le cadre d'un tour de table de série E revu à la hausse, dont 175 millions de dollars provenant de Samsung Electronics 005930.KS , un investisseur de longue date, afin de développer la commercialisation de ses produits de tests génétiques et de recherche.

La société basée à San Diego n'a pas divulgué le montant total de la levée de fonds ni sa valorisation. Elle n'a pas non plus nommé les autres investisseurs.

Element a déclaré que ce financement soutiendrait la commercialisation de ses produits de séquençage, tels qu'AVITI et VITARI, ainsi que les lancements prochains d'AVITI Dx et d'AVITI24.

Le système de séquençage AVITI est un équipement de séquençage génétique de paillasse qui décode l'ADN et l'ARN pour des applications telles que la recherche médicale, la détection de maladies et le développement de médicaments.

Sur le marché du séquençage génétique, Illumina ILMN.O reste l'acteur dominant, tandis que Roche ROGC.S a étendu sa présence grâce à des partenariats et des investissements dans le séquençage de nouvelle génération et le diagnostic moléculaire.

Element a déclaré que ce financement contribuerait également à étendre sa présence internationale et à soutenir le développement de futurs produits destinés à la recherche, au développement de médicaments et aux applications diagnostiques.

Ce financement est soumis à l'approbation des autorités réglementaires.

Ce nouveau financement fait suite à la levée de fonds de série D de 277 millions de dollars annoncée par Element en juillet 2024.