Samsung Electronics et le syndicat reprennent les négociations salariales à la veille de la date butoir fixée pour la grève

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La direction de Samsung Electronics ( 005930.KS ) et son syndicat ont repris les négociations mercredi, à seulement un jour d'une grève de grande ampleur qui pourrait porter un coup dur au fabricant de puces électroniques et perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.