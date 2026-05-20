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Samsung Electronics et le syndicat reprennent les négociations salariales à la veille de la date butoir fixée pour la grève
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 03:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La direction de Samsung Electronics ( 005930.KS ) et son syndicat ont repris les négociations mercredi, à seulement un jour d'une grève de grande ampleur qui pourrait porter un coup dur au fabricant de puces électroniques et perturber les chaînes d'approvisionnement mondiales.

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