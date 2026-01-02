Samsung Electronics déclare que les clients ont salué la compétitivité de la puce HBM4

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte du marché tout au long de l'article)

Les clients de Samsung Electronics 005930.KS ont fait l'éloge de la compétitivité différenciée de ses puces de mémoire à large bande passante de nouvelle génération (HBM), ou HBM4, affirmant que "Samsung est de retour", a déclaré Jun Young-hyun, co-PDG et responsable des puces, dans un discours prononcé à l'occasion du Nouvel An.

En octobre, Samsung a déclaré qu'il était en "discussion étroite" pour fournir son HBM4 au leader américain de l'intelligence artificielle Nvidia NVDA.O , alors que le fabricant de puces sud-coréen s'efforce de rattraper ses rivaux, y compris son compatriote SK Hynix 000660.KS , dans le domaine des puces d'intelligence artificielle.

SK Hynix détenait 53 % du marché HBM au troisième trimestre 2025, suivi par Samsung à 35 % et Micron à 11 %, selon les données de Counterpoint Research.

Les investisseurs recherchent des signes que Samsung réduise l'écart avec ses puces de quatrième génération.

Lors de sa conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre, Samsung a déclaré qu'elle expédiait des échantillons de HBM4 à des clients clés et qu'elle se concentrerait sur la production de masse de produits HBM4 en 2026, en pariant sur l'augmentation de la demande.

Les actions de Samsung Electronics étaient en hausse de 1,9 % dans les échanges du matin, contre une hausse de 0,5 % de l'indice de référence KOSPI .KS11 .