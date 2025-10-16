Samsung Elec et Samsung C&T investissent 110 millions de dollars dans la société de soins de santé Grail

Samsung Electronics 005930.KS et Samsung C&T ont signé un accord pour investir 110 millions de dollars dans la société de soins de santé Grail Inc. GRAL.O , a déclaré Grail jeudi.