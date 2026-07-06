Samsung devrait enregistrer une multiplication par 18 de ses bénéfices grâce à la forte hausse de la demande en mémoire liée à l'IA

Un Galaxy S24, un smartphone produit par Samsung. (Crédits: Adobe Stock)

par Heekyong Yang

Samsung Electronics 005930.KS devrait annoncer au deuxième trimestre une multiplication par 18 environ de son bénéfice d'exploitation par rapport à l'année précédente, atteignant ainsi un nouveau record, alors que la croissance de l'IA continue de peser sur l'offre de mémoire et de faire grimper les prix des puces.

Mardi, le plus grand fabricant mondial de puces mémoire en termes de chiffre d'affaires devrait annoncer un bénéfice d'exploitation de 86 000 milliards de wons (56,35 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) pour le trimestre d'avril à juin, selon un LSEG SmartEstimate basé sur les prévisions de 30 analystes, pondérées en faveur de ceux qui ont les meilleurs antécédents.

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En hausse par rapport aux 4 700 milliards de wons enregistrés un an plus tôt, ce résultat marquerait un troisième trimestre consécutif de bénéfice d'exploitation record pour Samsung, reflétant une pénurie prolongée de mémoire, alors que la demande en plein essor pour les infrastructures d'inférence IA continue de dépasser la croissance de l'offre des fabricants mondiaux de mémoires.

Les analystes s'attendent à ce que le marché de la mémoire reste en situation de pénurie au moins jusqu'à l'année prochaine.

Cette croissance robuste est portée non seulement par les mémoires à haute bande passante (HBM), mais aussi par une demande accrue pour les produits DRAM et NAND conventionnels, à mesure que les applications d'IA, en particulier l'IA agentique, s'étendent à un éventail plus large de charges de travail informatiques.

Contrairement aux applications d'IA antérieures, qui se concentraient principalement sur l'entraînement de grands modèles, les systèmes d'IA agentique effectuent des tâches plus complexes, en plusieurs étapes, qui nécessitent davantage de mémoire pour les processeurs des serveurs ainsi qu'une plus grande capacité de stockage pour conserver et récupérer les données pendant l'inférence, ont expliqué les analystes.

Samsung est un fournisseur clé de puces mémoire pour les grandes entreprises technologiques, notamment Nvidia NVDA.O , Google GOOGL.O et Apple AAPL.O .

Citi Research a indiqué jeudi que les prix de vente moyens des mémoires DRAM et NAND avaient augmenté respectivement de 44% et 53% d'un trimestre à l'autre au deuxième trimestre.

La pénurie persistante de mémoire a alimenté une forte hausse des actions des fabricants de puces mémoire: Samsung Electronics, SK Hynix 000660.KS et Micron MU.O ont respectivement bondi de 158%, 273% et 242% cette année, portant la capitalisation boursière de ces trois entreprises au-delà de 1 000 milliards de dollars.

LES PRIMES DES EMPLOYÉS DU SECTEUR DES PUCES POURRAIENT DÉPASSER LES PRÉVISIONS

Malgré ce contexte opérationnel favorable, les analystes ont averti que les résultats du deuxième trimestre pourraient être inférieurs au consensus si Samsung constituait une provision plus importante que prévu pour les primes versées à ses salariés au cours de ce trimestre.

Fin mai, Samsung a évité une grève de grande ampleur en concluant un accord salarial qui prévoit d'allouer 10,5% du résultat d'exploitation de la division semi-conducteurs à des primes spéciales pour les employés du secteur des puces. Certains analystes estiment que les provisions cumulées de Samsung pour ces primes pourraient dépasser les 40 000 milliards de wons, ce qui fait du moment de la comptabilisation une variable clé pour les résultats du deuxième trimestre.

Samsung annoncera ses résultats détaillés dans le courant du mois.

RISQUES À SURVEILLER

À l'horizon, les analystes considèrent les retards potentiels dans les investissements en infrastructures d'IA comme le principal risque pesant sur l'essor actuel du marché de la mémoire.

JPMorgan a indiqué dans une note récente que, si les investisseurs s'accordaient globalement à dire que les fondamentaux de l'offre et de la demande de mémoire restaient tendus, beaucoup s'interrogeaient sur la viabilité de la part en forte hausse de la mémoire dédiée à l'IA dans les dépenses d'investissement des fournisseurs de services cloud — estimée à 52% cette année et qui devrait dépasser 70% l'année prochaine — serait durable.

Toute baisse des dépenses en IA pourrait se retourner contre Samsung et SK Hynix, qui se sont engagés la semaine dernière à investir 3 200 000 milliards de wons (2 070 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars) pour augmenter leur capacité de production de puces en Corée du Sud. Samsung prévoit de réaliser cet investissement entre 2026 et 2040, tandis que SK Hynix n'a pas précisé de calendrier détaillé.

Les investisseurs recherchent des preuves plus claires que les avancées dans les services d'IA se traduiront par une croissance plus rapide du cloud computing et des revenus liés à l'IA, ce qui contribuerait à justifier la part croissante de la mémoire dans les dépenses d'infrastructure dédiées à l'IA, a déclaré JPMorgan.

Le premier fabricant mondial de puces mémoire en termes de chiffre d'affaires a déclaré en avril avoir signé des contrats contraignants pluriannuels avec des clients souhaitant s'assurer un approvisionnement, sans toutefois dévoiler leur identité ni les conditions de ces contrats.

Nomura a indiqué dans un rapport récent qu'il s'attendait à ce que les prix des DRAM de base augmentent de 24% d'un trimestre à l'autre et que ceux des NAND progressent de 25% au cours du trimestre juillet-septembre, soutenus par une demande accrue de produits de mémoire grand public et de puces destinées aux centres de données traditionnels et à ceux dédiés à l'IA.

Dans le même temps, l'activité mobile de Samsung est confrontée à des pressions croissantes sur les coûts, la hausse des prix de la mémoire ayant réduit ses marges, la hausse des coûts des composants compensant largement les récentes augmentations de prix des téléphones.

Bien que Samsung ait déjà augmenté les prix de ses smartphones, les analystes estiment que de nouvelles hausses pourraient s'avérer nécessaires au second semestre. Son concurrent Apple a quant à lui augmenté les prix des iPads et des MacBooks le mois dernier.

(1 dollar = 1 526,2500 wons)