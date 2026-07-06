La Bourse de Paris s'affiche en hausse prudente

Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )

La Bourse de Paris avance prudemment lundi, les investisseurs arbitrant entre la défiance autour du secteur tech, les anticipations de politique monétaire et le soulagement géopolitique.

Vers 09H45 heure de Paris, l'indice CAC 40 prenait 0,39% à 8.540,99 points, après avoir ouvert à plat.

Vendredi, l'indice des 40 plus grandes valeurs françaises avait gagné 0,39% pour terminer à 8.508,07 points.

Les marchés sont "confrontés à des forces contradictoires liées à l'apaisement des risques géopolitiques, à la diminution des risques de hausse des taux d'intérêt américains et à la persistance d'un sentiment négatif envers les valeurs technologiques", résume Kyle Rodda, analyste des marchés financiers pour Capital.com.

Sur le front de la politique monétaire, le nouveau président de la Réserve fédérale américaine (Fed), Kevin Warsh, a souligné mercredi devant d'autres banquiers centraux réunis à Sintra, au Portugal, que les attentes d'inflation ont "diminué", bien que son niveau reste encore trop élevé.

Concernant la tech, les investisseurs ne "tournent pas le dos" au secteur, "mais ils s'interrogent sur la capacité d'un secteur valorisé à la perfection à continuer de produire des résultats parfaits à l'approche de la saison des publications de résultats", relève Patrick Munnelly, de Tickmill Group.

Les valeurs proxy de l'IA, qui profitent indirectement de l'essor de l'intelligence artificielle sans être elles-mêmes des développeurs de modèles, s'affichent également dans le rouge.

Vers 09H55 heure de Paris, STMicroelectronics cédait 1,78% à 61,66 euros, et Soitec 1,71%, à 115,30 euros.

Les entreprises spécialisées dans les infrastructures électriques, qui profitent de l'essor des centres de données, perdent du terrain: Schneider Electric glissait de 0,96% à 277,40 euros et Legrand perdait 0,87% à 142,10 euros.

Thales annonce un accord avec Exail

Le groupe de technologie français Thales (+0,97% à 240,50 euros vers 09H30 heure de Paris) a annoncé lundi un accord avec le groupe Exail Technologies (+3,92% à 127,30 euros), expert en drones chasseurs de mines et en systèmes de navigation, en vue d'un rachat du second par le premier.

L'accord prévoit d'abord l'acquisition par Thales de la participation (35,51%) de la famille Gorgé, groupe industriel familial français qui contrôle Exail, dans l'optique d'une acquisition à 100% après le lancement d'une offre publique d'achat (OPA) qui valoriserait l'entreprise à 3,9 milliards d'euros.

Thales va proposer, tant à la famille Gorgé qu'aux autres actionnaires, un prix de 134 euros par action, soit "une prime de 44% par rapport au cours non affecté de l’action Exail au 25 juin 2026", indique le groupe dans un communiqué.

Crédit agricole monte au capital de Banco BPM

Le Crédit Agricole (+0,40% à 17,79 euros) a annoncé vendredi qu'il détenait désormais 29,3% du capital de la banque italienne Banco BPM, qui a récemment proposé une "fusion entre égaux" à un autre grand établissement italien.

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