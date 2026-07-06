Les changements de recommandations : Exail Technologies, Société Générale

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 06/07/2026 à 10:18:28.
Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.
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Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA.
Ainsi, en dépit des liens capitalistiques liant BOURSORAMA à la société émettrice des instruments financiers mentionnés dans cette analyse, le lecteur est informé que Boursorama ne constate aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées.
Un ex-général et un ancien policier syriens ont été condamnés chacun à huit ans de prison lundi à Vienne, pour des faits de torture à l'encontre de 21 opposants au régime de Bachar al-Assad entre avril 2011 et mars 2013 à Raqqa. Ce procès a été particulièrement ...
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la confirmation et de la déclaration de Lockheed) par Bo Erickson et Jarrett ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•06.07.2026•18:35•
L'activité dans les services a ralenti au mois de juin aux Etats-Unis, faisant un peu moins bien qu'attendu par les marchés, avec un recul de la majorité de ses sous-indices, selon les données publiées lundi par la fédération professionnelle ISM. Sur le mois écoulé, ...
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Une marée humaine est descendue lundi dans les rues de Téhéran pour saluer le cortège funèbre de l'ancien guide suprême Ali Khamenei, au troisième jour d'obsèques nationales conçues comme une démonstration de force et d'unité. Des images de l'AFP montrent des artères ...
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