Samse: stabilité du CA à neuf mois

(CercleFinance.com) - Samse affiche un chiffre d'affaires en progression de 12,5% à 487 millions d'euros sur le troisième trimestre 2024 (-5,4% à périmètre comparable), permettant un cumul à fin septembre stable à près de 1,45 milliard (-10,6% à périmètre comparable).



Sur neuf mois, le chiffre d'affaires de l'activité négoce a légèrement augmenté de 0,7% (-13% à périmètre comparable), alors que celui de l'activité bricolage a reculé de 2,2% sur un marché en contraction de 5,1% selon les indices mensuels de la Banque de France.



Evoluant dans un contexte de marché difficile à visibilité très faible, Samse 'poursuit des actions de rationalisation de son parc roulant, de mutualisation des équipes entre ses différents sites, ainsi que la mise en place des synergies sur ses dernières acquisitions'.





