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Samse double presque son ROC au 1er semestre
information fournie par Zonebourse 04/09/2026 à 07:20
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Samse publie un résultat net part du groupe de 7,5 MEUR au titre du 1er semestre 2026, contre 0,7 MEUR un an auparavant, et un résultat opérationnel courant (ROC) presque doublé ( 91,3%), à 15,6 MEUR, "reflétant les actions engagées par le groupe en matière de maîtrise des coûts et de performance opérationnelle".

Cette amélioration du ROC s'explique notamment par un mix d'activité favorable, avec un poids plus important du bricolage, une bonne maîtrise des charges d'exploitation, notamment des charges de personnel (-0,9% à périmètre comparable), et une réduction de la perte de la plateforme logistique située à La Boisse (Ain).

Le chiffre d'affaires du groupe a augmenté de 1%, à 1 015 MEUR (-0,2% à périmètre comparable), avec un recul de 0,7% de l'activité Négoce, à 808 MEUR, mais une croissance de 8,3% de l'activité Bricolage, à 207 MEUR ( 2,1% à périmètre comparable après retraitement du rachat de RG Bricolage fin novembre 2025).

"Dans un environnement économique et géopolitique qui demeure incertain, les tendances récentes laissent entrevoir une stabilisation progressive de certains marchés, sans permettre à ce stade de confirmer une reprise durable", affirme Samse.

Dans ce contexte, le distributeur de matériaux de construction pour le bâtiment et l'habitat déclare "poursuivre le développement de sa dynamique commerciale et ses actions visant à renforcer durablement sa performance et sa rentabilité".

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