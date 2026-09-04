Volkswagen : le CA approuve le plan de redressement, 50.000 emplois pourraient être supprimés

PHOTO D'ARCHIVES : Des techniciens travaillent sur la chaîne de production de modèles de voitures électriques du groupe Volkswagen à Zwickau

Le conseil ‌de surveillance de Volkswagen a approuvé ​jeudi à l'unanimité un vaste plan de transformation qui pourrait entraîner la suppression d'environ ​50.000 emplois au sein du groupe, y compris ​parmi des postes de ⁠direction, alors que le constructeur automobile ‌cherche à améliorer sa compétitivité.

Le "Plan pour le futur", présenté par le ​directoire de ‌Volkswagen et approuvé lors d'une ⁠réunion du conseil de surveillance, vise à rendre le groupe Volkswagen et l'ensemble de ⁠ses marques ‌plus efficaces, plus compétitifs et ⁠mieux positionnés à l'avenir, est-il déclaré ‌dans un communiqué.

Un ajustement supplémentaire ⁠des effectifs mondiaux du groupe est ⁠nécessaire, en ‌plus de programmes existants, pour atteindre les ​objectifs de cette ‌initiative de transformation et préserver la compétitivité du groupe, ​est-il ajouté.

Aucun détail n'a été fourni dans l'immédiat par Volkswagen sur ⁠le calendrier de cette réduction des effectifs, ni sur la manière dont ces suppressions de poste seront réparties entre les différentes marques et ses régions.

(Mrinmay Dey et ​Christoph Steitz)