L'Europe vue dans le vert, portée par l'espoir d'un maintien des taux de la Fed

Le mot « Bourse » figure sur une enseigne près du Palais Brongniart, ancienne Bourse de Paris, situé place de la Bourse à Paris

par Augustin Turpin

Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse vendredi à l'ouverture, dans le sillage de ‌Wall Street et des Bourses asiatiques, portées par les déclarations de l'un des gouverneurs de la Fed, Christopher Waller, qui s'est dit jeudi enclin à laisser inchangé le taux directeur de la banque centrale ​américaine.

D'après les premières indications disponibles, le CAC 40 parisien pourrait gagner 0,12% à l'ouverture.

Les contrats à terme signalent une hausse de 0,23% pour le Dax à Francfort, de 0,04% pour le FTSE à Londres et de 0,12% pour le Stoxx 600.

Les propos tenus par Christopher Waller ont contribué à apaiser les craintes d'un resserrement monétaire, alors que les cours pétroliers restent élevés et que le conflit ​entre les États-Unis et l'Iran se poursuit, sans qu'une issue diplomatique rapide ne se dégage, perturbant également le trafic maritime en mer Rouge et alimentant les craintes inflationnistes.

"Les déclarations du gouverneur de la Fed, Waller, (ont) un effet positif général sur l'ensemble des marchés", selon ​Bill Northey, directeur principal des investissements chez U.S. Bank Wealth Management, à Billings, dans le Montana.

A ⁠la suite de ces commentaires, les marchés financiers ont revu à la baisse leurs prévisions sur la politique monétaire de la Fed. Selon des données FedWatch de CME, ils misent ‌désormais à 50,4% sur la probabilité d'une hausse des taux lors de la réunion de septembre de la Fed, contre 63,2% mercredi.

Mais ces espoirs restent largement dépendants des évolutions du front géopolitique et de l'évolution des prix de l'énergie.

Jeudi, seuls quatre navires transportant des matières premières ont traversé le détroit d'Ormuz, essentiel ​aux flux mondiaux d'hydrocarbures, selon des données maritimes préliminaires publiées vendredi. Ce chiffre ‌est bien inférieur à la moyenne sur dix jours, qui s'établit à environ 15 navires.

"Waller résiste à l’argument avancé par Warsh la ⁠semaine dernière selon lequel il y a peu de preuves que l’inflation sous-jacente a diminué", avisent des analystes de JPMorgan dans une note.

"Nous pensons que le Président Warsh procédera à une hausse s’il la préconise", ajoutent-t-ils. "Le discours du Gouverneur Waller renforce notre point de vue selon lequel le seuil de données nécessaire pour convaincre la majorité dépendante des données de relever les taux ce mois-ci reste élevé."

L'attention ⁠se porte désormais sur le rapport sur ‌l'emploi américain, dont la publication est prévue vers 12h30 GMT, et qui devrait apporter plus d'indices sur la future politique monétaire américaine, alors que les créations ⁠d'emploi dans le secteur privé aux États-Unis en août sont ressorties mercredi en-deçà des attentes, selon l'enquête ADP.

D'ici là, dans une séance sans grand catalyseur en Europe, les investisseurs du Vieux continent patienteront ‌en analysant les chiffres des commandes à l'industrie allemande, la première économie d'Europe dépendant largement de ses exportations, tandis que les ventes au détail de la zone euro seront ⁠publiées en fin de matinée.

LES VALEURS À SUIVRE : [L8N44V1HU]

À WALL STREET

La Bourse de New York a fini en hausse jeudi, grâce notamment au ⁠soulagement des investisseurs à propos de la politique ‌monétaire de la Réserve fédérale (Fed) après que l'un de ses gouverneurs s'est dit favorable à ne pas relever les taux si les données économiques venaient à montrer un ralentissement de l'inflation.

L'indice Dow Jones ​a gagné 1,18%, ou 624,16 points, à 53.686,11 points.

Le S&P-500, plus large, a pris 81,11 points, soit 1,06%, ‌à 7.747,71 points.

Le Nasdaq Composite a avancé de son côté de 366,23 points (1,40%) à 26.584,06 points.

EN ASIE

Les marchés asiatiques progressent, profitant du rebond mondial, l'apaisement des craintes d'une hausse des taux de la Fed ayant notamment fait baisser ​le dollar et entraîné une remontée du yen.

La Bourse de Tokyo avance de 1,39% à 65.106,87 points.

En Chine, les Bourses progressent mais s'apprêtent à clôturer en baisse une semaine marquée par l'essoufflement du rebond des titres liés à l'intelligence artificielle et les inquiétudes liées à la hausse des taux américains.

l'indice composite de la Bourse de Shanghai progresse de 0,59% et le CSI 300 des grandes ⁠capitalisations avance de 0,83%.

La Bourse de Hong Kong emporte 1,88%.

TAUX

Le rendement des Treasuries à dix ans perd 0,2 point de base à 4,7601%. Le deux ans perd 0,3 point de base à 4,3369%.

CHANGES

Le dollar gagne 0,13% face à un panier de devises de référence. L'euro gagne 0,02% à 1,1626 dollar.

La livre sterling gagne 0,07% face au dollar, 0,09% face à l'euro.

PÉTROLE

Les cours du pétrole sont en hausse et en passe d'enregistrer leurs plus forts gains hebdomadaires depuis la mi-juillet, sur fond de reprise des hostilités entre les États-Unis et l'Iran et de craintes concernant les risques pesant sur l'approvisionnement.

Le Brent recule de 0,05% à 95,47 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) de 0,2% à 91,48 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 4 SEPTEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 06h00 Commandes à l'industrie juillet +0,3% +3,1%

ZE 09h00 Ventes au détail juillet

- sur ​un mois +0,3% -0,3%

- sur un an +1,1% +0,7%

US 12h30 Taux de chômage août +4,1% +4,1%

(Rédigé par Augustin Turpin)