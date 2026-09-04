Pas encore de licence Dragon Ball pour les parcs d'attractions franciliens

( AFP / RICHARD A. BROOKS )

Les détenteurs japonais des droits du personnage Dragon Ball ont démenti avoir donné leur accord pour la construction d'un parc à thème dédié au célèbre personnage de manga en région parisienne.

"Certains médias ont rapporté qu’une +décision a été prise de construire un parc à thème Dragon Ball en France+. Ni notre société, ni aucune des sociétés détenant des droits sur cette propriété n’ont accordé de licence en lien avec ce projet, et nous n’avons connaissance d’aucun élément allant dans ce sens", a affirmé la société Toei Animation dans un communiqué publié en japonais en début de semaine.

Le 24 août, le président français Emmanuel Macron et le prince héritier d'Arabie saoudite Mohammed ben Salmane ont conjointement annoncé la construction de trois parcs à thème, à Cergy-Pontoise, à 35 kilomètres au nord-ouest de Paris, pour un investissement de six milliards d'euros.

Ce projet "est né d'une discussion entre le président de la République et le prince héritier en décembre 2024" à Ryad, lorsqu'ils ont découvert leur "passion commune" pour les mangas "et notamment Dragon Ball Z", avait alors déclaré une conseillère d'Emmanuel Macron.

De son côté, la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse, avait indiqué travailler "depuis 18 mois" sur ce projet inspiré du manga japonais.

La société Qiddiya Investment Company (QIC), détenue par le fonds souverain de l'Arabie saoudite, qui va investir dans ces parcs d'attractions, a préféré parler de discussions en cours avec de grandes marques internationales détentrices de licences.

Plusieurs sociétés japonaises possèdent les droits sur le personnage culte Dragon Ball en fonction des supports d'utilisation.

La société Bandai Namco Entertainment, un autre détenteur potentiel des droits, a refusé vendredi de commenter auprès de l'AFP tandis qu'une porte-parole de Shueisha, l’éditeur japonais des mangas Dragon Ball, a déclaré à l’AFP vendredi n’avoir rien à voir avec ce projet.

"Par ailleurs, toutes les images conceptuelles et séquences vidéo du parc à thème utilisées dans ces reportages sont celles publiées lors de l’annonce faite le 22 mars 2024 par Qiddiya Investment Company en Arabie saoudite et notre société", a précisé Toei dans son communiqué.

"Elles concernent le parc à thème dont la construction est prévue à Qiddiya City, en Arabie saoudite. Ces images et vidéos n’ont absolument aucun lien" avec un parc d'attraction en France, a conclut la société japonaise.

Lors de l'annonce de ce projet, qui doit s'étendre sur plusieurs années, Emmanuel Macron a affirmé qu'il permettrait la création de "22.000 emplois directs".