Sam Altman d'OpenAI et Tim Cook d'Apple sont les derniers directeurs généraux à critiquer l'ICE après la tuerie de Minneapolis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails du rapport de Bloomberg sur le mémo du directeur général d'Apple, Tim Cook, des paragraphes 4 à 6)

Le directeur général d'OpenAI, Sam Altman, a déclaré dans un message interne que l'ICE "va trop loin" dans sa répression de l'immigration, devenant ainsi le dernier dirigeant d'entreprise à exprimer ses préoccupations au sujet des mesures de répression sévères prises dans le Minnesota.

Des agents fédéraux ont abattu un manifestant à Minneapolis au cours du week-end, la deuxième fusillade de ce type ce mois-ci, suscitant une désapprobation générale des actions de l 'Immigration and Customs Enforcement (service de contrôle de l'immigration et des douanes). Plus de 60 chefs d'entreprise ont signé une déclaration appelant à la désescalade après des semaines de silence.

"Ce qui se passe avec l'ICE va trop loin", a écrit Altman dans un message Slack adressé aux employés du fabricant de ChatGPT, selon une source au fait de l'affaire. "Il y a une grande différence entre l'expulsion de criminels violents et ce qui se passe actuellement, et nous devons faire la bonne distinction."

Le directeur général d'Apple AAPL.O Tim Cook s'est également exprimé sur l'incident et a déclaré qu'il avait "le cœur brisé" par les événements de Minneapolis et a appelé à la "désescalade", a rapporté Bloomberg plus tard dans la journée de mardi, citant un mémo interne adressé aux employés.

Tim Cook a également déclaré qu'il avait discuté de la question avec le président américain Donald Trump, selon le rapport. Apple n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire en dehors des heures de bureau.

"J'aime les États-Unis et leurs valeurs de démocratie et de liberté et je soutiendrai le pays comme je le peux; OpenAI le fera aussi", a déclaré Altman dans son message, qui a d'abord été rapporté par le DealBook du New York Times. "Mais l'amour du pays passe aussi par le devoir des Américains de s'opposer aux abus."

Les commentaires d'Altman interviennent alors qu'une dissension est apparue au sein de Khosla Ventures, , qui a soutenu OpenAI dès le début. Le fondateur Vinod Khosla et son associé Ethan Choi ont désavoué les commentaires de l' associé Keith Rabois au cours du week-end, selon lesquels les forces de l'ordre n'avaient pas tiré sur une personne innocente et que les immigrés clandestins commettaient des crimes tous les jours.

Un certain nombre d'entreprises ont hésité à critiquer Donald Trump au cours de son second mandat.

Depuis le début de l'opération "Metro Surge" à Minneapolis en décembre, les grandes entreprises du Minnesota sont restées largement silencieuses quant aux effets des efforts de répression de l'immigration sur la ville, un bastion libéral du Midwest ainsi qu'un centre d'affaires important.

Les dirigeants de sociétés telles que 3M MMM.N , UnitedHealth Group UNH.N et General Mills GIS.N ont appelé à la désescalade depuis la deuxième fusillade du week-end.

Plus de 450 employés d'entreprises telles que Google, Meta Platforms META.O , Salesforce CRM.N et OpenAI ont signé samedi une lettre exhortant leurs cadres supérieurs à faire pression sur la Maison Blanche pour qu'elle retire l'ICE des villes américaines, annule tous les contrats avec l'ICE et s'exprime publiquement contre la violence de l'ICE.

"Donald Trump est un leader très fort, et j'espère qu'il sera à la hauteur de ce moment et qu'il unira le pays. Je suis encouragé par les dernières heures de réaction et j'espère que la confiance sera rétablie grâce à des enquêtes transparentes", a ajouté Sam Altman.