Salesforce va acquérir Braze dans le cadre d'une opération de 5,66 milliards de dollars

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information fournie par Boursorama avec AFP•20.10.2026•14:43•
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information fournie par Boursorama avec AFP•20.10.2026•14:02•
Le fabricant américain de jouets Hasbro a de nouveau surpassé les attentes au troisième trimestre, tiré par la croissance soutenue du jeu de cartes à collectionner "Magic: The Gathering", et relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2026. Le chiffre d'affaires ...
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