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Salesforce va acquérir Braze dans le cadre d'une opération de 5,66 milliards de dollars
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 14:04

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Salesforce CRM.N a annoncé mardi son intention d'acquérir Braze BRZE.O dans le cadre d'une opération évaluée à 5,66 milliards de dollars.

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