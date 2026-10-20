information fournie par Reuters • 20/10/2026 à 14:04

Salesforce va acquérir Braze dans le cadre d'une opération de 5,66 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Salesforce CRM.N a annoncé mardi son intention d'acquérir Braze BRZE.O dans le cadre d'une opération évaluée à 5,66 milliards de dollars.