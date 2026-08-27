Salesforce s'envole après une publication vigoureuse

Salesforce s'envole de 20% à 247 USD en début de séance à Wall Street, acclamé au lendemain de la publication de résultats meilleurs que prévu par le spécialiste des logiciels de gestion de la relation client (CRM) à la demande, lui permettant de relever ses objectifs pour l'ensemble de son exercice.

Des chiffres meilleurs que prévu...

Au 2e trimestre, Salesforce a vu son bénéfice net bondir de 87% à 3,53 MdsUSD, notamment grâce à une plus-value de 2,6 MdsUSD liée à sa participation dans Anthropic. Par action, son bénéfice s'est ainsi établi à 4,29 USD (5,90 USD en données non GAAP), là où le consensus n'espérait qu'un BPA de 2,37 USD.

Le groupe a réalisé une marge opérationnelle non GAAP de 34,1%, pour un chiffre d'affaires en progression de 11% à 11,35 MdsUSD, dopé à hauteur de 456 MUSD par l'intégration d'Informatica, dont il avait finalisé l'acquisition fin 2025.

"Nous venons tout simplement de réaliser l'un de nos meilleurs trimestres à ce jour, en surpassant nos objectifs sur tous les indicateurs clés", souligne son PDG, Marc Benioff, expliquant que "l'IA génère de la valeur à tous les niveaux de la plateforme".

"Nous constatons une demande exceptionnelle pour nos solutions d'IA et de données, notre revenu récurrent annuel (ARR) étant sur le point de franchir la barre des 4 MdsUSD", met-il en avant. "Nous transformons l'IA en succès client à une échelle inédite."

...et des objectifs annuels relevés

"La croissance du NNAOV (nouvelle valeur nette annuelle des commandes) atteint son niveau le plus élevé depuis quatre ans, ce qui nous permet de maintenir le cap vers une réaccélération de la croissance organique du chiffre d'affaires au 2e semestre", précise de son côté Robin Washington, la directrice financière et opérationnelle.

Aussi, le groupe californien a relevé ses objectifs annuels, tablant désormais sur un BPA non GAAP de 16,67 à 16,71 USD, contre 14,06 à 14,12 USD il y a trois mois, pour une hypothèse de marge opérationnelle non GAAP maintenue à 34,3%.

De même, Salesforce anticipe maintenant des revenus annuels compris entre 46,1 et 46,4 MdsUSD, à comparer à une fourchette cible de 45,9 à 46,2 MdsUSD précédemment, avec une croissance à changes constants de l'ordre de 11% (et non plus de 10% à 11%).

Jefferies reste à l'achat et remonte son objectif de cours

"Les inquiétudes des investisseurs concernant une réaccélération au 2e semestre ont été apaisées par le premier dépassement des attentes en termes de CRPO (obligations de performance restantes actuelles) en trois trimestres", souligne Jefferies, qui réaffirme sa recommandation "achat" et relève son objectif de cours de 250 à 300 USD.

"Les acquisitions récentes de Contentful et de Fin pourraient également avoir des effets positifs sur le CRPO", poursuit le broker, qui salue aussi le retour de cadres commerciaux depuis les laboratoires d'IA et la perspective de catalyseurs supplémentaires à la conférence Dreamforce dans trois semaines.