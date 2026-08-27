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Salesforce s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis six ans après avoir publié des prévisions optimistes
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 18:01
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 août - ** Le titre CRM.N du fournisseur de logiciels d’entreprise Salesforce bondit de 21,6 %; il est en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 26 août 2020

** Les valeurs du secteur des logiciels ont progressé dans l'ensemble, notamment celles de ServiceNow NOW.N , Atlassian

TEAM.O , Adobe ADBE.O et Accenture ACN.N enregistrant des hausses comprises entre 3,9 % et 8,7 %, ce qui a propulsé l’indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS à son plus haut niveau depuis décembre

** CRM a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfices, et a lancé un nouveau plug-in combinant ses fonctionnalités avec les modèles d'IA « Claude » d'Anthropic

** Selon Barclays, CRM a annoncé « Claudeforce », qui permet aux clients d’utiliser les données CRM dans Claude; la banque ajoute que, combiné à Slack, cela pourrait constituer un levier majeur pour l’adoption par les entreprises

** Le chiffre d’affaires de CRM au deuxième trimestre, à 11,35 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 11,32 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté, à 5,9 dollars, a dépassé les attentes de 3,27 dollars – données compilées par LSEG

** 55 analystes attribuent en moyenne la recommandation « acheter » au titre; leur objectif de cours médian s'établit à 270,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 5,6 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 18:01:44.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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