Salesforce s'apprête à enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis six ans après avoir publié des prévisions optimistes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

27 août - ** Le titre CRM.N du fournisseur de logiciels d’entreprise Salesforce bondit de 21,6 %; il est en passe d’enregistrer sa plus forte hausse journalière depuis le 26 août 2020

** Les valeurs du secteur des logiciels ont progressé dans l'ensemble, notamment celles de ServiceNow NOW.N , Atlassian

TEAM.O , Adobe ADBE.O et Accenture ACN.N enregistrant des hausses comprises entre 3,9 % et 8,7 %, ce qui a propulsé l’indice S&P 500 Software & Services .SPLRCIS à son plus haut niveau depuis décembre

** CRM a revu à la hausse mercredi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel et de bénéfices, et a lancé un nouveau plug-in combinant ses fonctionnalités avec les modèles d'IA « Claude » d'Anthropic

** Selon Barclays, CRM a annoncé « Claudeforce », qui permet aux clients d’utiliser les données CRM dans Claude; la banque ajoute que, combiné à Slack, cela pourrait constituer un levier majeur pour l’adoption par les entreprises

** Le chiffre d’affaires de CRM au deuxième trimestre, à 11,35 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 11,32 milliards de dollars, tandis que le bénéfice par action ajusté, à 5,9 dollars, a dépassé les attentes de 3,27 dollars – données compilées par LSEG

** 55 analystes attribuent en moyenne la recommandation « acheter » au titre; leur objectif de cours médian s'établit à 270,5 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 5,6 % depuis le début de l'année