Salesforce revoit ses prévisions annuelles à la hausse et renforce son partenariat avec Anthropic dans le domaine de l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture; ajout des commentaires d'un dirigeant et d'un analyste aux paragraphes 8 et 10) par Juby Babu

Salesforce CRM.N a revu à la hausse mercredi ses prévisions annuelles de chiffre d’affaires et de bénéfices et a lancé un nouveau plug-in combinant ses capacités avec les modèles d’IA "Claude" d’Anthropic, ce qui a fait grimper son action de 14% en séance prolongée.

Baptisée "Claudeforce", cette initiative marque un renforcement du partenariat entre les deux entreprises, conclu pour la première fois en juin, et intervient alors que Salesforce est confrontée à un sentiment très négatif à l’égard des valeurs du secteur des logiciels, les investisseurs s’inquiétant de la menace que représente la disruption liée à l’IA.

Salesforce, qui est également actionnaire d’Anthropic, a enregistré au deuxième trimestre un gain ajusté de 2,53 dollars par action grâce à ses investissements stratégiques, ce qui a en partie contribué à faire plus que doubler son bénéfice ajusté, porté à 5,90 dollars par action.

Le bénéfice par action a également été soutenu par une réduction du nombre d’actions en circulation, due à des rachats d’actions, ainsi que par de solides performances opérationnelles.

Salesforce gagne du terrain grâce à ses outils basés sur l’IA et à ses agents autonomes capables d’automatiser les tâches de vente, de service client et de marketing — un domaine que l’entreprise considère comme un moteur de croissance majeur pour l’avenir.

Le chiffre d’affaires du trimestre clos le 31 juillet a progressé de 11%, pour atteindre 11,35 milliards de dollars.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2027 compris entre 46,1 milliards et 46,4 milliards de dollars, contre une fourchette prévisionnelle antérieure de 45,9 milliards à 46,2 milliards de dollars.

La révision à la hausse des prévisions de chiffre d’affaires annuel de Salesforce s’explique par la dynamique soutenue d’Agentforce, de Data 360 et de Slack, qui compensent la volatilité persistante du chiffre d’affaires global lié aux licences, a déclaré Robin Washington, directeur financier , lors d’une conférence téléphonique post-résultats.

Cette révision reflète également la contribution attendue des acquisitions de Contentful et de Fin , annoncées en juin, dont la finalisation est prévue dans les semaines à venir.

"Certaines transactions importantes annoncées au cours du dernier trimestre sont à l’origine de ces chiffres, mais il en va de même pour la disponibilité accrue d’agents IA préconfigurés et plus faciles à déployer", a déclaré Rebecca Wettemann, directrice générale du cabinet d’analyse sectorielle Valoir.

Salesforce a également relevé ses prévisions de bénéfice annuel ajusté par action, les portant à une fourchette comprise entre 16,67 et 16,71 dollars, ce qui reflète une réduction du nombre d’actions, par rapport à ses prévisions antérieures situées entre 14,06 et 14,12 dollars par action.