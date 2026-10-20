Salesforce renforce son engagement dans l'IA avec l'acquisition de Braze pour 5,66 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Réécriture complète, ajout d'informations sur les actions, d'un graphique, de détails et de contexte)

Salesforce CRM.N a annoncé mardi qu'elle allait acquérir Braze BRZE.O dans le cadre d’une transaction évaluée à environ 5,66 milliards de dollars, visant à tirer parti des outils de personnalisation basés sur l’IA de la société new-yorkaise pour renforcer son offre de logiciels d’entreprise.

Cette opération constitue le dernier pari en date de Salesforce pour accélérer sa transition vers l’IA, alors que les investisseurs craignent que l’adoption rapide de cette technologie ne vienne éroder la demande de logiciels traditionnels.

Les actionnaires de Braze de catégorie A recevront 47,50 dollars en espèces par action détenue, ce qui représente une prime d’environ 58,1% par rapport au dernier cours de clôture de l’action.

L'action Braze a bondi de plus de 50% en début de séance, tandis que celle de Salesforce a reculé.

Les outils d’IA de Braze aident les spécialistes du marketing à optimiser le contenu, les offres, les canaux et le timing, et permettent aux marques d’envoyer des messages personnalisés à leurs clients et de réagir à leur comportement en temps réel.

La société compte environ 2 770 clients, parmi lesquels Canva, Dairy Queen, Equinox, Instacart, Urban Outfitters et Venmo.

La transaction devrait être finalisée au cours de l’exercice 2028 de Salesforce, sous réserve des autorisations requises. La société ne s’attend pas à ce que cette opération modifie ses prévisions pour l’exercice 2027.

Salesforce renforce son offre en matière d’IA et a signé, plus tôt cette année, un accord de 3,6 milliards de dollars pour l’acquisition de la plateforme d’agents IA Fin , ainsi qu’un accord de 8 milliards de dollars pour l’acquisition d’Informatica l’année dernière.

Salesforce verserait une indemnité de résiliation de 300 millions de dollars, tandis que Braze verserait 191,4 millions de dollars si elle renonçait à l’opération.

J.P. Morgan Securities est le conseiller financier exclusif de Salesforce, tandis que Qatalyst Partners conseille Braze.