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Salesforce en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions et le lancement du plug-in Claude AI
information fournie par Reuters 27/08/2026 à 10:11
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de Salesforce CRM.N , fournisseur de logiciels d'entreprise, progressent de près de 13 % à 232,32 dollars avant l'ouverture du marché

** Mercredi, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de bénéfices, et a lancé un nouveau plug-in combinant ses fonctionnalités avec les modèles d’IA Claude d’Anthropic

** Selon Barclays, CRM a annoncé le lancement de “Claudeforce”, qui permet aux clients d’utiliser les données CRM dans Claude, ajoutant que, combiné à Slack, cela pourrait ouvrir la voie à une adoption massive par les entreprises

** Le chiffre d’affaires de CRM au deuxième trimestre, à 11,35 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 11,32 milliards, tandis que le bénéfice par action ajusté, à 5,9 dollars, a dépassé les prévisions de 3,27 dollars – données compilées par LSEG

** 55 analystes attribuent en moyenne la recommandation “acheter” au titre; l’objectif de cours médian s’établit à 246 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 22,4 % depuis le début de l'année

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 27/08/2026 à 10:11:57.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

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Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

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