Salesforce en hausse après la révision à la hausse de ses prévisions et le lancement du plug-in Claude AI

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août - ** Les actions de Salesforce CRM.N , fournisseur de logiciels d'entreprise, progressent de près de 13 % à 232,32 dollars avant l'ouverture du marché

** Mercredi, la société a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d’affaires annuel et de bénéfices, et a lancé un nouveau plug-in combinant ses fonctionnalités avec les modèles d’IA Claude d’Anthropic

** Selon Barclays, CRM a annoncé le lancement de “Claudeforce”, qui permet aux clients d’utiliser les données CRM dans Claude, ajoutant que, combiné à Slack, cela pourrait ouvrir la voie à une adoption massive par les entreprises

** Le chiffre d’affaires de CRM au deuxième trimestre, à 11,35 milliards de dollars, a dépassé les estimations de 11,32 milliards, tandis que le bénéfice par action ajusté, à 5,9 dollars, a dépassé les prévisions de 3,27 dollars – données compilées par LSEG

** 55 analystes attribuent en moyenne la recommandation “acheter” au titre; l’objectif de cours médian s’établit à 246 dollars – données compilées par LSEG

** À la clôture d'hier, le titre affichait une baisse de 22,4 % depuis le début de l'année