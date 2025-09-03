 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Salesforce chute après avoir annoncé un chiffre d'affaires trimestriel faible
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 22:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre - ** Les actions du fournisseur de logiciels en nuage Salesforce CRM.N ont baissé d'environ 4 %, à 247 $, dans les échanges après les heures de bureau ** La société prévoit des revenus pour le troisième trimestre inférieurs aux attentes de Wall Street, l'incertitude macroéconomique persistante incitant les clients à réduire leurs dépenses pour ses solutions d'entreprise en nuage

** CRM s'attend à ce que les revenus du troisième trimestre se situent entre 10,24 et 10,29 milliards de dollars; le point médian de cette fourchette est légèrement inférieur à l'estimation moyenne des analystes de 10,29 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG ** La société rapporte un chiffre d'affaires de 10,24 milliards de dollars pour le deuxième trimestre, contre une estimation moyenne de 10,14 milliards de dollars des analystes

** Jusqu'à la dernière clôture, les actions ont baissé de 23,3 % depuis le début de l'année

