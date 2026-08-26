Salesforce bondit grâce à l'IA et à sa participation dans Anthropic

Salesforce gagne près de 14% après-Bourse après avoir publié des résultats et des perspectives supérieurs aux attentes, soutenus par l'essor de ses activités d'intelligence artificielle. Au deuxième trimestre, son chiffre d'affaires a progressé de 11% à 11,35 milliards de dollars, contre 11,32 milliards attendus, tandis que le bénéfice ajusté a atteint 5,90 dollars par action. Le bénéfice net a bondi de 87% à 3,53 milliards de dollars, notamment grâce à une plus-value de 2,6 milliards liée à sa participation dans Anthropic.

Pour le troisième trimestre, Salesforce vise un chiffre d'affaires de 11,42 à 11,50 milliards de dollars et un bénéfice ajusté de 3,42 à 3,44 dollars par action, au-dessus du consensus. Le groupe a également relevé ses objectifs annuels, avec des revenus désormais attendus entre 46,1 et 46,4 milliards de dollars et un bénéfice par action de 16,67 à 16,71 dollars. Les obligations de performance restantes à court terme ont atteint 33,5 milliards de dollars, dépassant également les attentes.

La dynamique de l'IA se confirme avec Agentforce, dont les revenus annualisés ont dépassé 1,5 milliard de dollars, en hausse de 240% sur un an. Salesforce a également dévoilé Claudeforce, un module utilisant Claude d'Anthropic pour assister notamment les commerciaux, et prévoit de racheter la start-up Fin pour 3,6 milliards de dollars. Malgré ces avancées et un contrat de 1,6 milliard avec le département américain des Anciens combattants, le titre reculait encore de 22% depuis le début de l'année avant la publication.