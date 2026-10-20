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Salesforce annonce le rachat de Braze pour 5,66 milliards de dollars
information fournie par Zonebourse 20/10/2026 à 15:08

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Salesforce a annoncé mardi un accord pour acquérir Braze, une plateforme spécialisée dans l'engagement client, pour un montant estimé à 5,66 milliards de dollars. Cette opération vise à intégrer les activités de Braze au sein du groupe américain de gestion de la relation client (CRM). Selon les modalités annoncées, les actionnaires de classe A de Braze recevront 47,50 dollars en numéraire pour chaque action détenue.

Après avoir affiché une baisse de plus de 2%, le titre Salesforce progresse de 0,7% à quelques minutes de l'ouverture de Wall Street. La finalisation de la transaction est prévue au cours de l'exercice fiscal 2028 du groupe américain. Elle reste conditionnée à l'approbation des actionnaires de Braze ainsi qu'à l'obtention des autorisations nécessaires auprès des autorités de régulation.

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