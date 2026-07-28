Saipem revoit à la baisse ses prévisions pour 2026, signe d'un ralentissement au Moyen-Orient pour les entreprises du secteur de l'énergie

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* Saipem revoit à la baisse ses prévisions d'Ebitda pour 2026, les ramenant de 1,9 milliard d'euros à 1,75 milliard d'euros

* Baker Hughes constate une plus grande prudence de la part de ses clients en raison de la guerre en Iran

* Le titre Saipem recule de 8 %, tandis que celui de Baker Hughes progresse après avoir dépassé les prévisions

par Francesca Landini et Stephanie Kelly

Saipem SPMI.MI a revu à la baisse mardi ses prévisions de résultat opérationnel pour 2026, entraînant une chute de plus de 8 % du cours de l'action du groupe italien de services pétroliers, les perturbations liées au conflit dans le Golfe ayant fait grimper les coûts et créé des difficultés logistiques. Le groupe milanais table désormais sur un résultat ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (l’EBITDA), de 1,75 milliard d’euros (1,99 milliard de dollars) cette année, contre une prévision antérieure de 1,9 milliard d’euros. Les sociétés de services pétroliers étaient considérées comme des bénéficiaires potentiels du conflit entre les États-Unis et l’Iran, les dégâts subis par les infrastructures énergétiques devant stimuler la demande de réparations et de travaux de reconstruction. Au contraire, Saipem et son concurrent américain Baker Hughes BKR.O ont averti cette semaine que le conflit pesait sur leurs activités, les entreprises du secteur de l’énergie ayant reporté certains projets et les prestataires de services étant confrontés à une hausse des coûts et à des perturbations. DES CLIENTS PRUDENTS ET DES COÛTS SUPPLÉMENTAIRES

Baker Hughes a déclaré lundi s’attendre à une légère baisse des dépenses mondiales des producteurs de pétrole et de gaz cette année, invoquant un ralentissement de l’activité en Europe et au Moyen-Orient, les clients adoptant une approche plus prudente.

Le groupe américain a également indiqué que les perturbations liées au conflit réduiraient le chiffre d’affaires de sa division technologies industrielles et énergétiques de 1 % à 2 % et accentueraient les pressions liées à la logistique et à l’inflation au troisième trimestre. Saipem, qui compte parmi ses clients Saudi Aramco 2223.SE , QatarEnergy et l’ADNOC d’Abou Dhabi, a déclaré avoir engagé environ 70 millions d’euros de coûts supplémentaires au premier semestre pour renforcer la sécurité de son personnel et surmonter les difficultés logistiques. La société s'attend à des coûts supplémentaires similaires au second semestre, mais a précisé qu'elle était en pourparlers avec ses clients et qu'elle était convaincue de pouvoir récupérer une partie de ces coûts l'année prochaine. Les fermetures intermittentes du détroit d’Ormuz ont compliqué les livraisons d’équipements aux clients du Golfe, a déclaré aux analystes Alessandro Puliti, directeur général de Saipem.

Saipem prévoit une dizaine de traversées de cette voie navigable stratégique d’ici la fin de l’année et travaille en étroite collaboration avec ses clients, a-t-il ajouté. À 11h30 GMT, l’action Saipem reculait de 8 % à la Bourse de Milan. L’action Baker Hughes a progressé de près de 6 % cette semaine après que la société a dépassé les estimations de bénéfices trimestriels.

Saipem a confirmé ses prévisions de flux de trésorerie d'exploitation à 1 milliard d'euros pour l'ensemble de l'année et a indiqué qu'elle effectuait déjà des travaux de réparation dans le Golfe, bien qu'elle ait refusé de fournir des détails en raison des clauses de confidentialité prévues dans ses contrats. L'Ebitda ajusté du deuxième trimestre a reculé de près de 3 % à 402 millions d'euros, manquant ainsi les prévisions consensuelles des analystes qui s'établissaient à 464 millions d'euros, selon LSEG.

(1 dollar = 0,8792 euro)