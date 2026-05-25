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Saint Gobain : vise les 79,6E, les 82E en ligne de mire
information fournie par Zonebourse 25/05/2026 à 15:18

Saint Gobain reprend 7% en 3 séances et vise les 79,6E, c'est à dire la MM100 : le prochain objectif se situe vers 82E et correspond à la double-résistance des 17 avril et 7 mai (niveau voisin des planchers du 8 et 20 janvier).

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