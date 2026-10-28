Saint-Gobain : ventes en hausse au troisième trimestre, prévisions 2026 confirmées

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Saint-Gobain a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires de 1,8 % sur un an au troisième trimestre et confirmé ses prévisions de marges pour cette année, voyant par ailleurs une "opportunité de croissance" dans les besoins d'adaptation au changement climatique.

Le géant français des matériaux de construction a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros au troisième trimestre, en petite progression, principalement dans la région Asie-Pacifique, malgré des cessions d'activités de distribution dans les pays nordiques, au Brésil et en Belgique. A structure et taux de change comparables, les ventes augmentent de 2,5 %.

Le groupe compte par ailleurs toujours dégager cette année une marge d'Ebitda, un indicateur de rentabilité, supérieure à 15 %.

Saint-Gobain, dont les ventes sont en ligne avec celles prévues par les analystes interrogés par Bloomberg, estime avoir fait preuve d'une "bonne gestion des prix dans un environnement inflationniste plus marqué". Ses prix ont progressé de 3,2% au troisième trimestre.

En Europe, le Royaume-Uni "continue d'être affecté par un marché de la construction en recul" mais les pays nordiques "poursuivent leur bonne croissance".

En France, Saint-Gobain évoque un trimestre marqué par l'"attentisme". "Le marché de la rénovation a été affecté par les incertitudes pesant sur la confiance des ménages, tandis que la construction neuve poursuit sa croissance sur la période", observe l'entreprise.

Bien que les vagues de chaleur aient "légèrement pesé à court terme" sur l'activité, "le besoin d'adaptation au changement climatique représente une opportunité de croissance pour le groupe", estime par ailleurs Saint-Gobain, qui assure pouvoir réduire les températures intérieures des bâtiments jusqu'à 10 degrés Celsius grâce à ses solutions techniques.

En Amérique du Nord, la progression est portée par les prix et les volumes "tirés par la construction", "malgré la poursuite du repli des solutions industrielles".

En Asie, Saint-Gobain relève le "dynamisme de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est", et affirme "surperformer en Chine avec une croissance modérée dans un marché encore en repli".

Le groupe insiste en outre beaucoup sur la performance de son activité chimie de la construction, en "forte croissance dans toutes les régions" et en hausse de 6,3% en données comparables sur le trimestre.

C'est notamment dans ce secteur d'activité que l'entreprise a réalisé des acquisitions cette année. A date, elle en a réalisé 17, soit dans la chimie de la construction, soit dans les pays à forte croissance.