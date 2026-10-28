 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Saint-Gobain : ventes en hausse au troisième trimestre, prévisions 2026 confirmées
information fournie par Boursorama avec AFP 28/10/2026 à 08:15

Ajouter Boursorama à vos sources

( AFP / LUDOVIC MARIN )

( AFP / LUDOVIC MARIN )

Saint-Gobain a annoncé mardi une hausse de son chiffre d'affaires de 1,8 % sur un an au troisième trimestre et confirmé ses prévisions de marges pour cette année, voyant par ailleurs une "opportunité de croissance" dans les besoins d'adaptation au changement climatique.

Le géant français des matériaux de construction a réalisé un chiffre d'affaires de 11,6 milliards d'euros au troisième trimestre, en petite progression, principalement dans la région Asie-Pacifique, malgré des cessions d'activités de distribution dans les pays nordiques, au Brésil et en Belgique. A structure et taux de change comparables, les ventes augmentent de 2,5 %.

Le groupe compte par ailleurs toujours dégager cette année une marge d'Ebitda, un indicateur de rentabilité, supérieure à 15 %.

Saint-Gobain, dont les ventes sont en ligne avec celles prévues par les analystes interrogés par Bloomberg, estime avoir fait preuve d'une "bonne gestion des prix dans un environnement inflationniste plus marqué". Ses prix ont progressé de 3,2% au troisième trimestre.

En Europe, le Royaume-Uni "continue d'être affecté par un marché de la construction en recul" mais les pays nordiques "poursuivent leur bonne croissance".

En France, Saint-Gobain évoque un trimestre marqué par l'"attentisme". "Le marché de la rénovation a été affecté par les incertitudes pesant sur la confiance des ménages, tandis que la construction neuve poursuit sa croissance sur la période", observe l'entreprise.

Bien que les vagues de chaleur aient "légèrement pesé à court terme" sur l'activité, "le besoin d'adaptation au changement climatique représente une opportunité de croissance pour le groupe", estime par ailleurs Saint-Gobain, qui assure pouvoir réduire les températures intérieures des bâtiments jusqu'à 10 degrés Celsius grâce à ses solutions techniques.

En Amérique du Nord, la progression est portée par les prix et les volumes "tirés par la construction", "malgré la poursuite du repli des solutions industrielles".

En Asie, Saint-Gobain relève le "dynamisme de l'Inde et de l'Asie du Sud-Est", et affirme "surperformer en Chine avec une croissance modérée dans un marché encore en repli".

Le groupe insiste en outre beaucoup sur la performance de son activité chimie de la construction, en "forte croissance dans toutes les régions" et en hausse de 6,3% en données comparables sur le trimestre.

C'est notamment dans ce secteur d'activité que l'entreprise a réalisé des acquisitions cette année. A date, elle en a réalisé 17, soit dans la chimie de la construction, soit dans les pays à forte croissance.

Résultats d'entreprise

Valeurs associées

SAINT-GOBAIN
67,7200 EUR Euronext Paris -0,18%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Clément Duvaldestin drive Idao de Tillard lors de sa victoire dans le Prix d'Amérique à Paris Vincennes, photo du 26 janvier 2025. ( AFP / Thomas SAMSON )
    Lancement du meeting d'hiver jeudi à Vincennes avec l'élite du trot mondial
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:43 

    Et c'est parti pour le grand trot : dès jeudi et durant quatre mois, l'élite du trot mondial -jockeys, drivers et chevaux- foulera la piste mythique de Paris-Vincennes à l'occasion du meeting d'hiver 2026-2027. Au programme 93 journées de courses, soit 779 épreuves ... Lire la suite

  • Des opérateurs à la Bourse de New York, le 5 octobre 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street ouvre en petite hausse, attend la décision de la Fed
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:36 

    La Bourse de New York a ouvert en légère hausse mercredi, avant la décision de politique monétaire de la banque centrale américaine (Fed) et dans l'attente des résultats des géants Alphabet (Google) et Microsoft après la clôture. Dans les premiers échanges, le ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.10.2026 14:32 

    (Actualisé avec contrats à terme, secteur des réseaux sociaux, GE Vernova, Apple et Etsy) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et en hausse ... Lire la suite

  • Des secouristes sur les lieux d’une collision entre un train à grande vitesse Renfe AVE et un train Iryo, entre Urda et Los Yébenes, dans la province de Tolède, le 28 octobre 2026 en Espagne ( AFP / JAVIER SORIANO )
    Espagne : au moins 64 morts dans l'une des pires catastrophes ferroviaires du pays
    information fournie par AFP 28.10.2026 14:29 

    Au moins 64 personnes ont été tuées et plusieurs autres blessées dans la collision mercredi de deux trains à environ 150 km au sud de Madrid, selon les autorités, bilan provisoire qui en fait une des pires catastrophes ferroviaires en Espagne après un précédent ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 888,31 +0,01%
GENFIT
11,24 +6,24%
STELLANTIS
4,1595 +12,04%
Pétrole Brent
115,36 +1,02%
WORLDLINE
11,13 +8,33%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank