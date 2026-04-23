Saint-Gobain, Valeo, Vinci, Guerbet... les valeurs à suivre demain à Paris -

(AOF) - Assystem

Assystem enregistre un chiffre d'affaires consolidé de 165,8 MEUR au 1er trimestre 2026, contre 166,3 MEUR au 1er trimestre 2025. Le chiffre d'affaires est relativement stable au global, la croissance organique de +2,2% ayant été compensée par un impact négatif de la variation des taux de change de -2,5%.

Deezer

La plateforme de streaming diffusera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Exel Industries

Le spécialiste de la pulvérisation pour l'agriculture et l'industrie annoncera son chiffre d'affaires du deuxième trimestre.

Forvia

L'équipementier automobile publiera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Guerbet

Le spécialiste français des produits de contraste a publié un chiffre d'affaires de 177,4 millions d'euros pour le premier trimestre 2026. Si l'activité progresse à taux de change constants, le groupe reste pénalisé par des effets de change et des difficultés persistantes sur son site américain de Raleigh.

Pierre & Vacances

Le groupe a enregistré une progression de son activité au premier semestre 2025/2026, soutenue par ses marques touristiques, malgré un environnement fiscal et économique plus contraint.

Saint-Gobain

Le spécialiste des matériaux de construction a enregistré un recul de son chiffre d'affaires de 2,3% en monnaies locales au premier trimestre, une baisse toutefois moins marquée qu'attendu. Le groupe a été soutenu par la forte croissance de la zone Asie-Pacifique (+9,0%), tandis que l'Europe est restée proche de l'équilibre.

SEB

Le Groupe SEB a réalisé un chiffre d'affaires de 1 885 MEUR au premier trimestre 2026, en croissance organique de 2,7 %. En données publiées, le chiffre d'affaires du trimestre ressort ainsi en repli de 1,1 %.

Spie

Le spécialiste des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications livrera son chiffre d'affaires du premier trimestre.

Sword Group

Le spécialiste des services informatiques et logiciels a publié des indicateurs solides pour le premier trimestre 2026. Porté par une dynamique organique vigoureuse, le groupe confirme ses ambitions annuelles malgré un contexte international tendu.

Valeo

L'équipementier automobile français a publié un chiffre d'affaires de 5,1 milliards d'euros pour le premier trimestre 2026. Malgré un marché automobile mondial morose, Valeo parvient à croître à périmètre constant et confirme l'intégralité de ses objectifs annuels.

Vinci

Le groupe a publié un chiffre d'affaires stable au premier trimestre 2026, à 16,3 milliards d'euros, la légère baisse organique étant compensée par les effets de périmètre. Si l'activité recule en France, elle progresse à l'international, qui représente désormais plus de 57% du total, portée notamment par les services à l'énergie et les concessions.