Centres commerciaux : premier trimestre dynamique mais pénalisé par des effets de change pour Unibail-Rodamco-Westfield

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Le géant des centres commerciaux Unibail-Rodamco-Westfield (URW) a publié jeudi des chiffres trimestriels positifs concernant la dynamique de ses enseignes, mais pénalisés par un impact négatif des taux de change.

Les ventes des magasins locataires d'URW ont progressé de 5% au premier trimestre sur un an et la fréquentation des centres commerciaux a augmenté de 1,7%.

Le groupe immobilier a réalisé un chiffre d'affaires de 908,2 millions d'euros, en baisse de 3,7% par rapport au premier trimestre 2025, en raison "principalement des cessions finalisées et d'un impact négatif des taux de change", explique URW dans un communiqué.

A périmètre constant, c'est-à-dire corrigé des effets de change, des cessions et des ventes d'actifs, le chiffre d'affaires a progressé de 3,3%.

Les chiffres des trois premiers mois de l'année montrent "une croissance continue des ventes des commerçants et de la fréquentation, une activité locative solide et une réduction de la vacance (...), ce qui souligne la force et l’attractivité de nos destinations", s'est félicité Vincent Rouget, président du directoire d'URW, cité dans le communiqué.

La société indique par ailleurs avoir émis pour 1,6 milliard d'euros d'obligations en avril, dont 750 millions d'euros d'obligation verte.

Unibail confirme ses objectifs annuels.