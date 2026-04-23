Valeo: recul de 3,6% du chiffre d'affaires au 1er trimestre, objectifs 2026 confirmés

( AFP / ROBYN BECK )

L'équipementier automobile Valeo a enregistré un chiffre d'affaires en recul de 3,6% au premier trimestre, à 5,1 milliards d'euros, souffrant notamment de la force de l'euro, mais a confirmé jeudi ses objectifs financiers pour l'année 2026.

Le recul des ventes au premier trimestre est dû à un changement de périmètre, après la vente de l'activité de capteurs pour systèmes de propulsion intervenue en novembre 2025, et à un "impact négatif" de variations de taux de change "en raison de l'appréciation de l'euro face aux principales devises internationales", explique Valeo dans un communiqué.

A périmètre et taux de change constants, le chiffre d'affaires de l'équipementier français ressort en hausse de 1,3% sur un an, quand la production automobile dans le monde a reculé de 3,4%, selon S&P Global Mobility.

Le chiffre d'affaires des équipements de "première monte" (destinés à des véhicules neufs), qui représente 83% du chiffre d'affaires total, a reculé de 5,7% à 4,24 milliards d'euros, et de 0,6% à périmètre et taux de change constant.

"L'ensemble de nos divisions surperforment la production automobile mondiale", a souligné le directeur général du groupe Christophe Périllot, cité dans le communiqué.

Les ventes en Chine, qui représentent 12% du chiffre d'affaires, ont baissé de 15% à 490 millions d'euros (mais augmenté de 1% à périmètre et changes constants).

Le groupe dit subir un "impact limité du conflit au Moyen-Orient". "Nous n'avons que trois personnes dans la zone, et ils sont en sécurité, et nous n'avons pas d'activité industrielle sur place", a indiqué François Marion, directeur de la communication et du développement durable lors d'un appel avec la presse.

Sur le plan logistique, le groupe a "changé ses itinéraires" depuis plusieurs mois, mais "le passage par le cap de Bonne-Espérance au lieu du canal de Suez revient aux mêmes coûts", a-t-il affirmé.

Au 1er trimestre, Valeo a inauguré une ligne de production de moteurs électriques à Pune en Inde et annoncé son intention d'investir "plus de 200 millions d'euros" dans ce pays dans les années à venir.

Il a aussi démarré la construction d'une nouvelle usine, à McAllen au Texas, dédiée aux véhicules à architecture logicielle centralisée (SDV), qui doit démarrer fin 2027.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour l'année: un chiffre d'affaires de "20 à 21 milliards d'euros", une marge opérationnelle "de 4,7% à 5,3%", et un flux de trésorerie disponible (après intérêts financiers nets) "supérieur à 400 millions d'euros".