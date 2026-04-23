Pierre et Vacances-Center Parcs porté par le tourisme de proximité au premier semestre

Franck Gervais, directeur général du groupe Pierre et Vacances-Center Parcs, à Chantilly le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )

Le groupe Pierre et Vacances-Center Parcs (PVCP) a publié jeudi un chiffre d'affaires en hausse de 3% au premier semestre de son exercice décalé, bénéficiant du tourisme de proximité "dans un contexte international sous tension".

Le groupe a dégagé entre octobre et mars un chiffre d'affaires de 788,3 millions d'euros.

"Sur ce premier semestre, le groupe enregistre à nouveau une progression de ses activités touristiques, illustrant la solidité et la résilience de son modèle dans un contexte international sous tension. Le choix stratégique du tourisme de proximité s’avère plus que jamais pertinent", se félicite le directeur général, Franck Gervais, cité dans un communiqué.

"Sur la base du portefeuille de réservations à date", Pierre et Vacances-Center Parcs (PVCP) attend une croissance d'activité sur l'ensemble de l’exercice en ligne avec ses objectifs", précise le groupe.

Sur le semestre écoulé, par marques, le chiffre d'affaires de Center Parcs, donc l'activité a été pénalisé par des hausses de TVA à taux réduit aux Pays-Bas et en Belgique, est en hausse de 3,36%, frôlant à 495 millions d'euros. Celui de Pierre et Vacances a progressé de 6,2%, à 172,9 millions d'euros.

Les résidences urbaines Adagio ont vu leur chiffre d'affaires progresser de 4,6%, à 81,5 millions d'euros, tandis que Maeva and co, qui a repris les franchises Camping Paradis et Ushuaïa Villages en janvier, a vu ses ventes monter de 6,57% à 30,8 millions d'euros.

Le groupe, qui estime "plus représentatif de son activité" d'exclure certains éléments comptables liés à des cessions immobilières et des co-entreprises selon les normes IFRS16 et IFRS11, présente à ce titre un chiffre d'affaires de 816,8 millions d'euros en hausse de 1,8%.