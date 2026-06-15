Saint-Gobain va céder à Kesko ses activités Dahl en Scandinavie

(Actualisé avec détails à partir du §2)

Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé lundi avoir signé un accord définitif en vue de céder ses activités de distribution spécialisée en Suède, en Norvège et au Danemark, principalement sous la marque Dahl, au détaillant finlandais Kesko KESKOB.HE .

Le groupe français de matériaux de construction précise dans un communiqué que la cession repose sur une valeur d’entreprise de 1,518 milliard d'euros, soit "10,4 fois l’Ebitda 2025 intégrant les dettes locatives (IFRS 16) ou 14,6x l’Ebitda 2025 hors dettes locatives".

La transaction devrait être finalisée d’ici début 2027, selon le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)